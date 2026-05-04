Lee Art Project kapılarını Beyoğlu’nda açıyor!

İstanbul’un kalbi Beyoğlu, çağdaş sanat sahnesine yön verecek yeni bir oluşuma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sanat danışmanı ve galerist Ece Eylem Yıldırım tarafından kurulan Lee Art Project, disiplinlerarası üretimi merkezine alan vizyonuyla sanat dünyasına "merhaba" diyor.





SANATIN DÖNÜŞEN DİLİNE ODAKLANIYOR

Lee Art Project, yalnızca geleneksel bir galeri formatında kalmayıp; resimden heykele, yeni medyadan performansa kadar geniş bir yelpazede üretim yapan sanatçılara alan açmayı hedefliyor. Genç yetenekler ile uluslararası isimleri bir araya getirecek olan platform, sanatçıların üretim süreçlerini destekleyen ve koleksiyonerlerle organik bağlar kuran bir yapı olarak konumlanıyor.





"MOTİVASYONUMUZ ULUSLARARASI DİYALOG"

Galerinin kurucusu Ece Eylem Yıldırım, yeni oluşumun vizyonunu şu sözlerle aktarıyor: "Lee Art Project’i sadece sergi yapılan bir alan değil, sanatçıların düşünsel süreçlerini destekleyen bir yapı olarak kurguladım. Türkiye’deki sanat üretimini uluslararası bir bağlama taşımak ve yeni diyalog alanları açmak en büyük motivasyonum."





AÇILIŞ SERGİSİ: YUSUF AYGEÇ

Lee Art Project’in ilk sergisi, Yusuf Aygeç’in sekizinci kişisel sergisi olan “Gölgeler Anlamsızdır Aslını Görmedikçe” olacak. Sanatçının 2020’de başlayan mekân ve ruh araştırmalarının son halkasını temsil eden bu özel seçki, yedi yıllık bir birikimi sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

9 Mayıs’ta kapılarını açacak olan sergi, 10 Haziran 2026 tarihine kadar Beyoğlu’ndaki galeride ziyaret edilebilecek. İstanbul sanat ekosistemine aktif bir katkı sunmayı amaçlayan Lee Art Project, yıl boyu sürecek konuşmalar ve özel projelerle sanat profesyonellerini bir araya getirmeye devam edecek.