Lefter Küçükandonyadis'in hayatını konu olan 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi' filmi yayınlandı. Filmin konusu ve oyuncu kadrosu sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi filminin konusu ne? Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

LEFTER: BİR ORDİNARYÜS HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi, futbolun efsane isimlerinden olan, geniş kitlelerce sevilen Lefter Küçükandonyadis’in hayat hikayesini konu ediyor. Büyükada’da doğan Lefter, Adalar’ın çok kültürlü yapısı içerisinde büyür. Babası Hristo’nun katı isteklerine karşı gelen Lefter, kalbinin sesini dinler ve futbolcu olmaya karar verir. Ancak kariyer yolculuğunda pek çok mücadele vermek zorunda kalacaktır. Ailesi, aşkı ve kimliği konularında yaşadıkları Lefter'i dünya çapında bir efsane haline getirir.

LEFTER: BİR ORDİNARYÜS HİKAYESİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?