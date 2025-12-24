Limanağzı’ndaki yol izni yargıya taşındı

Kaş Limanağzı’nda verilen yol açma izninin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargı süreci başlatıldı. Kaş Çevre ve Kültür Derneği, Orman Genel Müdürlüğü’nün yaklaşık 4 bin metrekarelik orman arazisinde verdiği geçiş izninin iptali için Antalya İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Davanın avukatı Tuncay Koç ise konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, “Orman Genel Müdürlüğü, Egem Eko AŞ’ye Kaş Limanağzı bölgesinde yol açmak için 29 yıllığına izin vermiş. Şirket bu yolun açılma gerekçesinin imar kanununa göre yapılması zorunlu zemin etüdünün bir parçası olduğunu belirtmiş. Ancak Limanağzı bölgesine ilişkin 25 binlik plan 19 Şubat 2025 tarihinde iptal edildi” diyor.

Alt ölçekli planların ise hiç yapılmadığının altını çizen Koç, “Ayrıca o bölgede daha önce verilmiş hiçbir izin yok. Alan doğallığını koruyor. Bu nedenle Orman Kanunu 17. maddesinin aradığı zaruret hali ve kamu yararı da verilen izinde bulunmamakta. Açıklanan nedenlerle verilen iznin iptalini talep ettik” ifadelerini kullandı.