'Limp Bizkit', 14 yıl aradan sonra İstanbul'a geliyor

Fred Durst önderliğinde 1994 yılında Florida’da kurulan, MTV ödüllerinden Grammy adaylıklarına, dünya turnelerinden kült videolara uzanan etkileyici kariyerleriyle adından söz ettiren Limp Bizkit, 17 Ağustos'ta Ataköy Marina Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.





90’ların sonu ve 2000’lerin başında müzik dünyasını etkileyen gruplardan biri olan ve metal, hip-hop ve punk enerjisini harmanlayan tarzlarıyla nu metal akımının öncüsü haline gelen grup, asi duruşlarıyla metal müziğin önemli bir figürü haline geldi. Grup, “Nookie”, “Break Stuff”, “My Way”, “Rollin’” ve “Behind Blue Eyes” gibi şarkıları ve etkileyici enerjileriyle İstanbullu dinleyicilerine seslenecek.



