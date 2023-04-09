Livaneli şarkıları Teyfik Rodos’un yorumu ile sahnede

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 14:04

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 14:04

İzmir Devlet Opera ve Balesi solist Sanatçısı Teyfik Rodos bir ilke daha imza atarak özel orkestra ve koro eşliğinde Livaneli Şarkılarını seslendirdi. Şarkıların düzenlemesini Kaya Demircan’ın yaptığı muhteşem galada “Böyledir Bizim Savdamız”, “Merhaba”, “Ey Özgürlük”, “Sevda Değil”, “Karlı Kayın Ormanı”, “Yiğidim Aslanım”, “Leylim Ley” gibi birbirinden güzel 24 unutulmaz eser Teyfik Rodos’un yorumuyla yeniden hayat buldu.

KONSERİN İSİM BABASI ZÜLFÜ LİVANELİ…

Livaneli şarkılarını uzun yıllardır sahnede tek bir ses olarak seslendirmeyi hayal ettiğini ve bu gecede bu hayalinin gerçekleştiğini dile getiren ünlü Opera Sanatçısı Teyfik Rodos, “Zülfü Livaneli’den onay aldıktan sonra hemen bu projeyi hayata geçirdik. Kendisi “Böyledir Bizim Sevdamız” ismini konserimize vererek bizleri de onurlandırdı. Livaneli şarkıları 40 yıldır, 50 yıldır içimize işleyen 7’den 77’ye herkesin çok severek dinlediği, halkın bütün kesimlerinin beğenisini kazanan ve modası hiçbir zaman geçmeyen şarkılar… Dolayısıyla biz bu şarkılarla yoğrulduk, büyüdük. Acımızı sevgimizi hep bu şarkılarla dışa vurduk. Benim gibi düşünen bütün bir salon vardı ve herkes aynı hisler içerisindeydi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin de deprem bölgesinden İzmir’de misafir ettiği 40 öğrenci ile birlilte konserimizi izlemesi bizleri ayrıca mutlu etti. Psikal İzmir Sahne Organizasyonu ve desteğiyle gerçekleştirdiğimiz konserimiz Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ni doldurdu. Bir sonraki konserimiz 03 Mayıs tarihinde yine Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde olacak. Biletler biletix’den temin edilebilir. İzmir’de açık hava konserleri ile konser dizimize devam edeceğiz. Ankara, İstanbul, Antalya’dan da konserimize talepler var. Bu konser dizisiyle Anadolu’nun her yerine gitmeyi hayal ediyoruz, hedefliyoruz” şeklinde konuştu.