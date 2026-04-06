Lucien Arkas Sanat Merkezi, son 15 yılda açılan en büyük mekân oldu : İzmir’de sanatın yeni adresi

İzmir’de Arkas Sanat, son 15 yıldaki yedinci sanat merkezini açtı. 2011’de ilk durak olan Alsancak’taki Arkas Sanat Merkezi’nin ardından, önceki gün kurdelesi kesilen Lucien Arkas Sanat Merkezi, yedi mekân arasında en büyük sanat merkezi oldu. Merkez, sadece sergilere değil, birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanmış.

Lucien Arkas Sanat Merkezi, önceki gün Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Fransa’nın en önemli sanat mekânlarından Centre Pompidou’nun başkanı Laurent Le Bon, Arkas Sanat’ın danışmanı, küratör Jean-Luc Maeso ve Arkas Sanat Direktörü Müjde Unustası’nın konuştuğu bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Lucien Arkas’ın katılımıyla açılış kurdelesi kesildi ve açılan sergi gezildi.

Arkas’ın İzmir’in çeşitli ilçelerinde açtığı mekânlarla şehirde bir sanat rotası oluşturduğu bir gerçek. Yeni mekân da gittikçe eğlence hayatının arttığı lokasyonlardan, Bayraklı’da bulunan Mistral İzmir’de açıldı. Ancak Centre Pompidou’yla yapılan işbirliği mekânı bambaşka bir boyuta taşıyor.

POMPİDOU’YLA İŞBİRLİĞİ

Daha önce, Alsancak’ta açılan Picasso sergisi yoğun ilgi görmüş, Pompidou sanatçılarından Victor Vasarely’nin Arkas Sanat Alaçatı’da Arkas koleksiyonunda yer alan eserlerinden kalıcı bir sergisi açılmıştı. Şimdiki anlaşma ise beş yılda 10 tematik sergi açılması. Böylece Fransa’da beş senelik bir restorasyona giren merkezin koleksiyonunda yer alan eserlerin bir kısmını sanatseverler İzmir’de izleyebilecek.

Arkas Sanat, yeni mekânında modern ve çağdaş sanata adanmış çok disiplinli bir alan oluşturmuş. Mekân, tüm izleyicilere hitap eden çeşitli etkinlikler programlamaya olanak tanıyan mimarisiyle etkileşim, öğrenme ve deneyim alanı olarak tasarlanmış. Toplamda 2 bin 500 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Şu an ise ufak bir önizleme niteliğinde Robert ve Sonia Delaunay’nin iki başyapıtıyla birlikte Paris’ten manzaralar sergileniyor. Açılışta vurgulandığı üzere, tüm hazırlıklar eylülde yeni sezonla birlikte açılacak sergi için yapılıyor. Eylül 2026’da renk ve ışık sanatını kutlayan iki büyük sergiyle başlayacak tematik sezon öncesinde mekânı keşfetmekte yarar var.

‘EN ÖNEMLİ ADIM’

Basın toplantısında konuşan Lucien Arkas, İzmir’in sanatla bağını güçlendirmek için 2011 yılından bu yana çalıştıklarını, adını taşıyan sanat merkezinin bu yolculuğun en büyük ve önemli adımı olduğunu söyledi. Arkas, İstanbul’a yönelik planları olmadığını söylerken İzmir’e değer katmaya devam edeceklerini de dile getirdi. Centre Pompidou Başkanı Laurent Le Bon ise merkezin uluslararası kültür sahnesiyle etkileşim içinde olan iddialı bir kurum olduğunu ifade ederek projenin koleksiyonlarındaki en tanınmış başyapıtlara ev sahipliği yapacağını aktardı.