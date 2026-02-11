Macar Kültür Merkezi'nden yeni konferans dizisi

Türkiye’de hizmet veren Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi, Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü (ARIT), Fransız Anadolu Çalışmaları Enstitüsü (IFEA), Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI), Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT), Orient-Institut Istanbul (OII) ve İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü (SRII) ortak bir konferans dizisini yaşama geçiriyor.

"Merkezler, Ağlar ve Yörüngeler: İstanbul ve Ötesinde Beşeri Bilimlerde Küresel İşbirliğinin Oluşumu” başlığını taşıyan konferans serisi İstanbul'u başlangıç noktası alarak, beşeri ve sosyal bilimlerde (arkeoloji, tarih ve sanat tarihinden antropoloji, sosyoloji ve jeopolitiğe kadar) bilginin üretildiği yerlere, aktörlere ve karşılaşmalara odaklanıyor. Konferans dizisinin amacı, "entelektüel bağlantılar kuran aktörlerin çeşitli mekanlarda süreklilik taşıyan karşılaşmaları yoluyla, bilimsel çalışmaların nasıl yapıldığını, sorgulandığını, yeniden üretilip dolaşıma sokulduğunu göstermek olarak" açıklandı.

İLK SUNUM 12 ŞUBAT'TA FODOR'DAN

Dünya çapında kesişme noktalarında yer alan diğer kentlere benzer bir şekilde, İstanbul da buluşma, bağlantı kurma ve çalışma alanı olarak her zaman için bir araştırma merkezi olmuştur. Konferans dizisi bu vesileyle hem tarihsel hem de güncel perspektiften İstanbul'u bir saha çalışması olarak ele alırken, akademik alanda kariyer fırsatlarını bir araya getiren yanını ve bilgi üretimi üzerindeki etkisini inceliyor.

Konferans serisinin ilki, tarihçi ve Türkolog Gábor Fodor’un sunumuyla başlıyor. “Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı Başkentinde Merkezi Güçlerin Bilimsel Merkezi: İstanbul'daki Macar Bilim Enstitüsü” başlıklı sunumda Fodor, Birinci Dünya Savaşı’nın en büyük kültür diplomasisi girişimlerinden biri olan ve 21 Kasım 1916’da kurulan “İstanbul Macar Bilim Enstitüsü”nü ele alıyor. Macar kültür diplomasisinin ilk yurtdışı enstitüsü olan kurumun faaliyetlerini o dönemde politikacılar, bilim insanları, sanat koleksiyonerleri ve amatör Doğu araştırmacıları büyük ilgiyle takip ediyordu. Sunum, İngilizce olarak 12 Şubat 2026 tarihinde 18.00’de, Liszt Enstitüsü – Macar Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Tüm konuşmaların İngilizce olacağı konferansa çevrimiçi olarak da katılabilinir.