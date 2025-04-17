Macaristan’ın ünlü Jókai Tiyatrosu İstanbul'da
Macaristan’ın ünlü Jókai Tiyatrosu, “Yabancılar ve Tanıdıklar” oyunuyla çıktıkları Avrupa turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor
Macaristan'ın Békéscsaba şehrinin ünlü tiyatro stüdyosu "Jókai Tiyatrosu", Tibor Zalán'ın kaleme aldığı "Yabancılar ve Tanıdıklar" oyunu ile çıktıkları Avrupa turnesi kapsamında 28 Nisan'da İstanbul Devlet Tiyatrosu / Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tiyatroseverlerle buluşacak.
İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümünün işbirliğiyle İstanbul’da sahnelenen oyunun iki kahramanı, 19. yüzyıl Macaristanında eserleriyle büyük üne kavuşmuş iki Macar sanatçı; yazar Mór Jókai ve ressam Mihály Munkácsy. Her ne kadar oyun bu sanatçıların döneminde geçse de, içerik her zaman güncel bir tartışma konusu: Uluslararası üne sahip sanatçı mı yoksa halkının günlük temsilini üstlenen bir sanatçı mı vatanına daha çok hizmet eder?
Orijinal dili Macarca sahnelenecek oyunda Türkçe üstyazı yansıtılacak. Oyun bitiminde oyuncularla soru-cevap gerçekleştirilecektir. Macaristan Sanat Akademisi tarafından desteklenen oyun, Mór Jókai’nin 200. doğum yıldönümü kapsamında sahneleniyor.
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