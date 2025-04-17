Macaristan’ın ünlü Jókai Tiyatrosu İstanbul'da

Yayınlanma: 17.04.2025 - 16:16

Güncelleme: 17.04.2025 - 16:16

Macaristan'ın Békéscsaba şehrinin ünlü tiyatro stüdyosu "Jókai Tiyatrosu", Tibor Zalán'ın kaleme aldığı "Yabancılar ve Tanıdıklar" oyunu ile çıktıkları Avrupa turnesi kapsamında 28 Nisan'da İstanbul Devlet Tiyatrosu / Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tiyatroseverlerle buluşacak.

İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümünün işbirliğiyle İstanbul’da sahnelenen oyunun iki kahramanı, 19. yüzyıl Macaristanında eserleriyle büyük üne kavuşmuş iki Macar sanatçı; yazar Mór Jókai ve ressam Mihály Munkácsy. Her ne kadar oyun bu sanatçıların döneminde geçse de, içerik her zaman güncel bir tartışma konusu: Uluslararası üne sahip sanatçı mı yoksa halkının günlük temsilini üstlenen bir sanatçı mı vatanına daha çok hizmet eder?

Orijinal dili Macarca sahnelenecek oyunda Türkçe üstyazı yansıtılacak. Oyun bitiminde oyuncularla soru-cevap gerçekleştirilecektir. Macaristan Sanat Akademisi tarafından desteklenen oyun, Mór Jókai’nin 200. doğum yıldönümü kapsamında sahneleniyor.