Macit’ten ‘İttihat Terakki’nin Ekonomiye Bakışı’ söyleşisi

Yayınlanma: 25.04.2023 - 18:24

Güncelleme: 25.04.2023 - 18:24

Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde (CKM) eski siyasetçi ve yazar Hasan Macit’in konuk olacağı söyleşi düzenlenecek. Ankara CUMOK’un katkılarıyla yapılacak olan söyleşide “Devletçilik İlkesi İttihat Terakki’nin Ekonomiye Bakışı” teması işlenecek. Macit, İttihat ve Terakki’nin ekonomik yönünü anlatacak, okurları için kitaplarını imzalayacak. Söyleşi, 29 Nisan Cumartesi, saat 15.00’te Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de gerçekleşecek.

HASAN MACİT KİMDİR?

1953 yılında Burdur’a bağlı Kozluca köyünde doğan Macit, ilköğrenimini köyünde tamamlayıp, ilkokul sonrası yatılı girdiği Gönen Öğretmen Okulu’nu 1972’de bitirmiştir. Macit Öğretmenlik süresinde açıktan Eğitim Ön Lisans Bölümü’nü bitirdi. Diyarbakır’ın Çüngüş Karakaya köyünde ilkokul öğretmenliği yapan Macit, Burdur’un Soğanlı, Elmacık ve Çendik köyleri ile Burdur merkez Gazi İlkokulu’nda 25 yıl boyunca öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu. Emekliliğinde kooperatifçiliğe yönelen Macit, Kozluca Sulama Kooperatifi kuruculuğu ve yönetim kurulu başkanlığı, Burdur KÖY-KOOP yönetim kurulu başkanlığı görevlerini üstlendi. 1998’de yeniden KÖY-KOOP Genel Merkez Birliği’nin kurulmasında görev alarak, kurucu yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Aktif siyasette de bulunan Macit, Demokratik Sol Parti’den 1999 seçimlerinde Burdur’dan, 2007 seçimlerinde ise İstanbul’dan milletvekili olarak TBMM’ye seçildi.