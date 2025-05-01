Maçka Sanat’ta Serhat Kiraz sergisi

Yayınlanma: 01.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2025 - 06:09

Mekânın mimarı 86 yaşındaki Mehmet Konuralp’in de katıldığı açılışta sanatçılar ve sanatseverler buluştu. Maçka Sanat’ta çok sayıda kişisel sergi açan sanatçı, eşi Sebla Kiraz’ı yitirdikten sonra açtığı bu ilk resim sergisinde, onluk sayı sisteminin temelini oluşturan 0’dan 9’a toplam 10 temel rakamı üç ana renk kırmızı, mavi ve sarı ile algoritmik bir yapıda on tabloda buluşturdu.

Matematiği, renk teorisini ve estetiği yeniden tasarlayan Kiraz, renkli olan 10 deseninde değişmeyi, diğer 6 desenden dördünde farklılaşmayı ve sırf grili olan ikisinde de tarafsızlığı sembolize ederek her şeyin sistematik olduğunu anlatıyor