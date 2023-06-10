"Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor” filmlerine büyük ilgi

Yayınlanma: 10.06.2023 - 12:41

Güncelleme: 10.06.2023 - 12:41

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 2018’de Seferihisar’da başlattığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’ne bağlı Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi tarafından yürütülen “Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor” projesi sürüyor. Kadınların toplumda kendilerine atfedilen rollerden sıyrılmaları, toplumsal yaşamda ve istihdamda var olmaları için yürütülen proje kapsamında Didem Madak Sinema Atölyesi’nde ilk filmlerini çeken kadın yönetmenler İzmir Sanat’ta yapılan galada buluştu.

İKİ FİLM

“Mahallemiz Kadınları Sinema Yapıyor” projesi, İzmir'in farklı bölgelerinden bir araya gelen kadınları sinema atölyesinde buluşturdu. 6 aylık eğitimin ardından senaryo yazımı, kurgu yapımı, yönetmenlik gibi kategorilerde eğitim alan kadınların “Hiç Kimsesiz” ve “Babaannemin Ezgisi” filmleri İzmir Sanat’ta yapılan galada sinemaseverlerle buluştu. Etkinlikte ilk olarak filmlerin hazırlanış süreciyle ilgili kısa tanıtım filmi gösterildi.

“SENİN KİMSEN BENİM”

Galanın açılışında konuşan proje koordinatörü Kibar Dağlayan Yiğit, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve destek olan herkese teşekkür etti. “Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor” projesinin Konak, Kadifekale, Örnekköy ve Aliağa'nın ardından Menderes ilçesinde Cahide Sonku Sinema Atölyesi ile devam ettiğini belirten Yiğit, “Sinema sokakta kimsesi olmayan bir insana 'senin kimsen benim' demektir. Kadınlara bir kapı açıyoruz, ‘Ben yaptım sen de yapabilirsin’ diyoruz” diye konuştu.

“BİZ VARIZ, UMUTLUYUZ”

Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Emel Dönmez, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’ in eşitlikçi kent vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini, bunlardan birinin de “Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor” projesi olduğunu belirtirken “Kadınlar isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Biz varız, umutluyuz, hepimiz varız, iyi ki varız. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 yaşatır” dedi.

İZMİR İYİ FİKİR

Atölyeye katılan kadın yönetmenlere katılım belgelerini veren İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer konuşmasında, “Sinema o kadar özel bir hobi ki, kadınlarla beraber aslında hayatı paylaşmak için bir araya geliyorlar, o mahallede paylaşıyorlar, sonra caddeler, sokaklar ve İzmir’i sarıp Türkiye’nin her yerine ve Amerika’ ya ulaşıyor. Tunç Soyer’ e teşekkür ediyorum, sizleri kesiştirdiği için. Sizlerden sonra bu işi yapmaya cesaret eden kişiler de oldu. İstanbul Sözleşmesi yaşatır ve yasalarımıza sahip çıkacağız. İzmir İyi Fikir” dedi.

KADIN YÖNETMENLERİN HEYECANLARINA ORTAK OLDUK

Yönetmenler Nilüfer Yücel ve Ezgi Öncel kendilerine fırsat verildiği için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmanın yaygınlaşmasının kadınların sanatla buluşmasında önemli rol oynadığını söyledi.

GALAYA İLGİ BÜYÜKTÜ

Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi Sinema Atölyesi’nin gala programına İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Emel Dönmez, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

KENT YAŞAMINDA FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

“Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor” projesi Konak, Kadifekale, Örnekköy ve Aliağa'nın ardından Menderes ilçesinde Cahide Sonku Sinema Atölyesi ile devam ediyor.