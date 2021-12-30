‘Mahşer-i Cümbüş’ Trump Sahne’de

30 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

Doğaçlama tiyatronun önemli temsilcilerinden Mahşer-i Cümbüş, 1 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da Trump Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Kurulduğu günden bu yana Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gösteriler sergileyen ve festivallere katılan interaktif doğaçlama Mahşer-i Cümbüş izleyenlere eğlenceli anlar vaat ediyor. İzleyenleri de güldürürken düşündüren oyunda, hayatın içinden ve hayata dair birebir yaşadıkları örneklerle oyunları yönlendirebiliyorlar.

