‘Mahşer-i Cümbüş’ Trump Sahne’de
Mahşer-i Cümbüş, 1 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da Trump Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.
Doğaçlama tiyatronun önemli temsilcilerinden Mahşer-i Cümbüş, 1 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da Trump Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.
Kurulduğu günden bu yana Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gösteriler sergileyen ve festivallere katılan interaktif doğaçlama Mahşer-i Cümbüş izleyenlere eğlenceli anlar vaat ediyor. İzleyenleri de güldürürken düşündüren oyunda, hayatın içinden ve hayata dair birebir yaşadıkları örneklerle oyunları yönlendirebiliyorlar.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Dizide telefon numarası gözüktü, hayatı kabusa döndü
- Dolardaki 16,80 seviyesine dikkat!
- Milli Piyango bileti satışları dibe vurdu!
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
- Aralık ayı enflasyon oranını açıkladılar
- Merkez Bankası günlük kur seviyesini açıkladı
- Tayyar'dan AKP'ye 'İmamoğlu' tepkisi
- CHP'den çok sert yanıt
- AKP'de Soylu krizi
- Demirören'e Milli Piyango'dan kötü haber