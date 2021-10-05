Maltepe'de festival başlıyor: Tiyatro rüzgarı sınır tanımayacak

05 Ekim 2021 Salı, 17:28

Kültür ve sanatın yeni adresi sloganıyla yola çıkan Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali 7-10 Ekim tarihleri arasında yapılacak . Festival kapsamında 14 yerli ve yabancı yapım sahnelenirken konser, söyleşi ve atölye çalışmaları da festivale renk katacak. Festivalde Özbekistan, Sırbistan, Azerbaycan, Ukrayna, İspanya, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Rusya Federasyonu’ndan tiyatro grupları sahne alacak.Oyunları yasaklanan Türk tiyatrosunun duayenlerinden Genco Erkal’da yeni oyununu sahneye koyacak.

Maltepe Belediyesi’nin Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki yeni sanat sezonu, bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek “Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali”yle başlayacak.

ULUSLARARASI KATILIM

Uluslarası katılımın her geçen dönem daha da arttığı festivalde Özbekistan, Sırbistan, Azerbaycan, Ukrayna, İspanya, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya Federasyonu’ndan tiyatro grupları konuk edilecek. Rusya St. Petersburg Mımıgrantı Devlet Tiyatrosu, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet’in yaşamını “Nazım Hikmet: Şairin Aşkı ve Kaderi” isimli oyunuyla sahneleyecek. Özbekistan Kaşkadarya Devlet Tiyatrosu “Deli”, İspanya Galiçya Devlet Tiyatrosu “Karşılıklı İyilik”, Gürcistan Özürgeti Devlet Dram Tiyatrosu “Pirosmani”, Ukrayna Herson Devlet Akademik Müzik ve Drama Tiyatrosu “Şarkılarla Ukrayna” yı tiyatroseverlerle buluşturacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden “Tiyatro Antilogos”, yazar Samuel Beckett’in “Godot’yu Beklerken” isimli ünlü eserinden tiyatroya uyarlanan ortak çalışmalarıyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Sırbistan’dan İvana Nedeljkovic “Duyguya Ulaşma Teknikleri”, Azerbaycan’dan Elshad Ahmedli “Gözlem ve Karakter Analizi”, Ukrayna’dan Natalia Polovynka “Kelime ve Ses”, İspanya’dan Belen Bouzas ile “Hareket Kontrolü” konulu atölye çalışmaları da festival kapsamında sanat dostlarıyla buluşacak.

TİYATRO SÖYLEŞİLERİ

3.Uluslararası Tiyatro Festivali birbirinden nitelikli söyleşilere de ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda Avrasya Tiyatrolar Birliği Genel Sekreteri Kubilay Erdelikara ile “Avrasya Tiyatrolar Birliği”, Birgül Yeşiloğlu Güler ile “Akademik Yaklaşımla Oyun Yazma Süreci”, Ukrayna’dan Aleksandr Kniga ile “Tiyatro Yöneticiliği” üzerine söyleşi gerçekleştirilecek.

‘TİYATRO ÖNYARGILARI YIKAR’

Bu yıl 3.kez gerçekleştirilecek Uluslararası Tiyatro Festivali’nin önemine değinen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tiyatronun daha güzel bir dünya için gerekliliğine dikkat çekti.Kılıç şunları söyledi:

“Tiyatro belki bedenimizdeki hastalıklardan kurtulmamıza sebep olmayabilir ama beynimizin içindeki hastalıklardan ve önyargılardan kurtulmak için çok önemli bir araçtır. İyilik, dostluk, sevgi, barışı kendisine ilke edinen, bunları insanlara aşılamak için sahne alan dostlarımızın yanındayız. Acıdır ki günümüzde de ülkemizde birileri tiyatrolarımızı kapatıyor. Tiyatrolarımızın sesinin çıkmaması için birçok engeller koyuyor ama inanıyorum ki bu festival kapsamında bir araya gelen değerli sanatçılarımız özellikle Türkiye’deki dostlarımıza ve arkadaşlarımıza, dünyanın birçok yerinde bu dalda mücadele eden kurum ve kuruluşlara bir nebze olsun nefes olacaktır, umut olacaktır.”

GENCO ERKAL SAHNEDE

Kısa süre önce sahneye koymak istediği oyuna "salon verilmeyen" Türk tiyatrosunun kilometre taşlarından Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu, Türk şiirinin unutulmaz ismi Ahmed Arifin ölümünün 30. yılı anısına "Şahdamarını" isimli yeni oyununun gösterimini yapacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu, insan ruhunun ikili ilişkilerdeki yansımalarını "Her şey Yolundaymış Gibi" isimli oyunla, Sarıyer Belediye Tiyatrosu, Türk edebiyatının yüz akı Aziz Nesin'in kaleme aldığı "Nesin'den Azizlikler" isimli oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Uçurtmanın Kuyruğu", Urla Toprak Sahne Tiyatrosu'nun "Sığınamayanlar", Eskişehir Sui Generis Tiyatrosu'nun "Dönemeç", İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Çehov Vodvil" isimli oyunları da festival kapsamında perde diyecek.