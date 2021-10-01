İstanbul Kahve Festivali'nin tarihi belli oldu
İstanbul Kahve Festivali, 7-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek.
İstanbul Kahve Festivali, iki yıl aradan sonra kahve severleri yeniden Küçükçiftlik Park'ta bir araya getirmeye hazırlanıyor.
Festival 7. yılında nitelikli kahve etrafında markaları ve katılımcıları 7-8-9-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta bir araya getirecek.
Festivalde Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut gibi isimlerin yanı sıra yeni genç yeteneklerin vereceği her seans 4 konser, toplamda ise 32 konser düzenlenecek.
Alper Sesli; “Festivalde bu yıl, tüm hijyen, sosyal mesafe, maske, aşı-PCR testi kontrollerini çok sıkı bir kontrol mekanizmasıyla gerçekleştireceğiz. Bu yıl pandemi nedeniyle kapasitemizi ciddi bir oranda düşürdük ve bilet satışlarımızı sınırlandırdık" dedi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Vakalar artarsa okullar kapatılır mı?
- Kaymakam Faruk Saygın hakkında Valilik harekete geçti
- Kılıçdaroğlu'nun o buluşması rahatsız etti
- Hazineye aktarılmayan altınlar ortaya çıktı
- 6 muhalefet partisi bakanlar konusunda anlaştı
- Meclis'te sıkıyönetim!
- Hoş geldiniz diyen öğretmeni sınıftan kovmuştu
- Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi
- Doğalgaza da zam!
- Erdoğan ve Soylu hakkında harekete geçildi