Maltepe’ye bahar, şiirle geldi
İstanbul’da Maltepe Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen “Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali”nin ilki dün Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde başladı.
9 ülkeden şairlerin katıldığı festivalde Türk şairler de yer aldı. Gazetemiz yazarı ve şair Ataol Behramoğlu’nun da kurucusu olduğu Dünya Şiir Hareketi’nin katkılarıyla düzenlenen festivalde şairler, sevilen şiirlerini seslendirdi.
Etkinliğin açılış konuşmasını, Behramoğlu ile birlikte yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu şiir konusundaki ilk festivalimiz, ilk çalıştayımız. Değerli dostum Ataol Behramoğlu bize bu festivali armağan etti. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
(Ataol Behramoğlu)
BEHRAMOĞLU’NDAN ‘TÜRKİYE’
Behramoğlu ise “İlk festivalimize dünyanın birçok ülkesinden katılan isimler, Dünya Şiir Hareketi’nin önde gelen isimleridir. Bahar ve şiir, bahar şiire, şiir bahara yakışıyor. Hepsi İstanbul’a yakışıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Cumhuriyet yeniden varoluşumuzun adıdır” diyerek “Türkiye” şirini okudu. Ardından piyanist Selçuk Korku eşliğinde şairler şiirlerini seslendirdi. Eray Canberk ve Fernando Rendon’a onur ödülü verildi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Habertürk'ten dikkat çeken hamle
- CHP'li Özkoç'tan İnce'ye 'Davutoğlu' ve 'Babacan' yanıtı
- Açılmamış oy pusulalarında skandal
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Barış Manço'lu yanıt
- Erdoğan Van'da Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi
- Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı
- Altında 2 ayın en büyük haftalık yükselişi
- Seçim hileleri başladı: CHP itiraz etti!
- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'ndan usulsüz pusula kararı
- Ağrı ve Van'da yaptığı mitingleri hedef aldı