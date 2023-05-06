Maltepe’ye bahar, şiirle geldi

Yayınlanma: 06.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.05.2023 - 03:52

9 ülkeden şairlerin katıldığı festivalde Türk şairler de yer aldı. Gazetemiz yazarı ve şair Ataol Behramoğlu’nun da kurucusu olduğu Dünya Şiir Hareketi’nin katkılarıyla düzenlenen festivalde şairler, sevilen şiirlerini seslendirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını, Behramoğlu ile birlikte yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu şiir konusundaki ilk festivalimiz, ilk çalıştayımız. Değerli dostum Ataol Behramoğlu bize bu festivali armağan etti. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

(Ataol Behramoğlu)



BEHRAMOĞLU’NDAN ‘TÜRKİYE’

Behramoğlu ise “İlk festivalimize dünyanın birçok ülkesinden katılan isimler, Dünya Şiir Hareketi’nin önde gelen isimleridir. Bahar ve şiir, bahar şiire, şiir bahara yakışıyor. Hepsi İstanbul’a yakışıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Cumhuriyet yeniden varoluşumuzun adıdır” diyerek “Türkiye” şirini okudu. Ardından piyanist Selçuk Korku eşliğinde şairler şiirlerini seslendirdi. Eray Canberk ve Fernando Rendon’a onur ödülü verildi.