Mantığın bittiği yerde aşk başlar: Zamanı, mekanı ve kaderi büken 'büyülü' aşk filmleri...

13.02.2026 22:04:00
Haber Merkezi
"Kader" kavramını yeniden tanımlayan, bilim kurgu ile romantizmin en zarif şekilde harmanlandığı filmler...

1. The Lake House (Göl Evi) - 2006

IMDb Puanı: 6.8

Keanu Reeves ve Sandra Bullock’un başrolü paylaştığı film, aynı evde ama iki yıl arayla (2004 ve 2006) yaşayan iki yabancının, evin önündeki "sihirli" posta kutusu aracılığıyla mektuplaşmasını konu alır. Zaman farkına rağmen birbirine aşık olan çiftin buluşma çabası, mantık sınırlarını zorlayan, naif ve hüzünlü bir bekleyiş öyküsü...

2. Ruby Sparks (Hayalimdeki Aşk) - 2012

IMDb Puanı: 7.2

Paul Dano ve Zoe Kazan’ın oynadığı filmde, yalnız bir yazarın romanında yarattığı "ideal kadın" karakterinin, bir sabah kanlı canlı mutfağında belirmesi anlatılır. Yazarın daktilosunda yazdığı her değişikliğin kadının kişiliğini anında değiştirdiği bu hikaye, "birini olduğu gibi sevmek mi, yoksa onu değiştirmeye çalışmak mı?" sorusunu zekice sorar.

3. The Fountain (Kaynak) - 2006

IMDb Puanı: 7.2

Darren Aronofsky’nin yönettiği, Hugh Jackman ve Rachel Weisz’ın başrollerinde olduğu film; geçmiş, bugün ve gelecek (2500 yılı) olmak üzere üç farklı zaman diliminde, sevdiği kadını ölümden kurtarmaya çalışan bir adamın sonsuzluk arayışını işler.

4. Palm Springs - 2020

IMDb Puanı: 7.4

Andy Samberg ve Cristin Milioti’nin başrolünde olduğu film, bir düğün gününde zaman döngüsüne sıkışıp kalan iki kişinin hikayesini anlatır. Aynı günü tekrar tekrar yaşamanın getirdiği vurdumduymazlıkla başlayan ilişki, zamanla "sonsuzluğu kiminle geçirmek istersin?" sorusuna yanıt arayan eğlenceli ve modern bir romantizme dönüşür.

5. Midnight in Paris (Paris'te Gece Yarısı) - 2011

IMDb Puanı: 7.7

Woody Allen’ın yazıp yönettiği filmde, nişanlısıyla Paris’e gelen bir yazarın (Owen Wilson), gece yarısı bindiği eski bir araba sayesinde 1920’lerin Paris’ine giderek Hemingway, Dali ve Fitzgerald gibi efsanelerle tanışması anlatılır.

 

6. The Curious Case of Benjamin Button (Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi) - 2008

IMDb Puanı: 7.8

David Fincher imzalı filmde, Brad Pitt yaşlı doğup giderek gençleşen bir adamı, Cate Blanchett ise normal yaşlanan sevgilisini canlandırır. Zamanın tersine aktığı bu hüzünlü öyküde, iki sevgilinin yaşları sadece "ortada" bir yerde kesişir. Kavuşmanın ve kaçınılmaz ayrılığın, zamanın acımasızlığı üzerinden anlatıldığı modern bir klasiktir.

7. About Time (Zamanda Aşk) - 2013

IMDb Puanı: 7.8

Richard Curtis’in yönettiği filmde, ailesindeki erkeklerin zamanda geriye gitme yeteneği olduğunu öğrenen genç bir adamın (Domhnall Gleeson), bu yeteneği sadece "doğru kızı" (Rachel McAdams) tavlamak ve kusursuz bir hayat kurmak için kullanması anlatılır.

8. Past Lives (Başka Bir Hayatta) - 2023

IMDb Puanı: 7.9

Celine Song’un yönettiği bu modern başyapıt, Kore’de çocukluk aşkı olan, ancak yolları ayrılan iki kişinin 24 yıl sonra New York’ta bir hafta geçirmesini konu alır.

9. Groundhog Day (Bugün Aslında Dündü) - 1993

IMDb Puanı: 8.0

Bill Murray’nin başrolünde olduğu efsanevi komedi, bencil ve kibirli bir hava durumu sunucusunun, nefret ettiği bir kasabada aynı günü tekrar tekrar yaşamasını anlatır. Adamın bu lanetten kurtulmak için önce her şeyi denemesi, en sonunda ise daha iyi bir insan olmayı ve "gerçekten" sevmeyi öğrenmesi gereken, zaman döngüsü filmlerinin atasıdır.

10. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan) - 2004

IMDb Puanı: 8.3

Michel Gondry’nin yönettiği ve Jim Carrey ile Kate Winslet’ın başrollerinde devleştiği bu modern klasik, ayrıldığı sevgilisini hafızasından sildiren bir adamın pişmanlığını anlatır.

