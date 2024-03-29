Mardin’in el sanatları çocuklara emanet

Süryani Katolik Patrikhanesi olarak 1895’te yaptırılan ve 2000 yılında restore edilerek hizmete açılan Mardin Müzesi, “Tarihi eserlerin korunduğu ve sergilendiği yer” kimliğini aşarak, bireyi, aileyi, okulu, toplumu, etkinlikler kapsamında bir araya getiriyor.

İdil Alakuş Dere
Yayınlanma: 29.03.2024 - 04:00
Mardin’in el sanatları çocuklara emanet
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Toplumdaki sosyalleşmeyi sağlayan bir mekân haline gelen müzede yetişkinler ve çocuklar için çeşitli eğitimler düzenleniyor. Müzede gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında sikke basma, kök boya baskı, cam altı boyama, ebru, seramik ve çömlek yapımı gibi birçok atölye çalışmaları yapılıyor.

ATÖLYELERE İLGİ BÜYÜK

Müzede görev yapan “unutulmaya yüz tutmuş el sanatları” öğretmeni Selva Üren, özellikle anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin etkinliklere yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Cumhuriyet’e konuşan Üren, “Amacımız kültürümüze ilişkin unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını, çocuklarımıza öğreterek sürdürülebilir hale getirmek. Örneğin kök boya baskısı atölyemizde çocuklara, öncelikle kök boyanın nasıl elde edildiğini, hangi bitkilerin boyaya dönüştüğünü anlatıyoruz. Ardından Mardin’e özgü yöresel desenlerle işlenmiş ahşap kalıplarımızla pamuk kumaş üzerine baskı yapmayı öğretiyoruz. Atölyelerde yaptıkları çalışmaları giderken onlara hediye ediyoruz. Hepsi müzemizden mutlu ve bir el sanatını öğrenmiş olarak ayrılıyorlar” dedi.


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