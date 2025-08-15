Marilyn Manson, 18 yıl sonra Türkiye'de konser verecek

Dünyanda rock müziğin en etkileyici ve tartışmalı figürlerinden olan Marilyn Manson, uzun bir aradan sonra 'One Assassination Under God Tour' kapsamında İstanbullu dinleyicisiyle buluşacak.

Sahne şovları, sınırları zorlayan estetik anlayışı ve müzikal performanslarıyla tanınan Marilyn Manson, 90’lardan bu yana alternatif müzik dünyasında iz bırakmaya devam ediyor. “Antichrist Superstar”, “Mechanical Animals” ve “The Pale Emperor” gibi kült albümleriyle milyonlarca hayran kazanan sanatçı, karanlık ve teatral performanslarıyla belleklerle yer etti.

Bugüne dek 50 milyonun üzerinde albüm satışı, Grammy adaylıkları ve sayısız ödülle müzik tarihine adını yazdıran Manson, +1'in katkılarıyla 3 Eylül'de Bonus Parkorman’da gerçekleşecek İstanbul konserinde hem 'The Dope Show ', 'The Beautiful People ', 'Tainted Love ' ve 'Rock is Dead ' gibi klasikleşmiş hitlerini, hem de "One Assassination Under God - Chapter 1" adını taşıyan ve Kasım 2024'te yayınlanan albümdeki yepyeni şarkılarını seslendirecek.