Mario Frangoulis Ankara’da sevenleriyle buluştu

“Son In Love” turnesi kapsamında İstanbul ve İzmir konserlerinin ardından dün gece Ankara’da müzikseverlerle buluştu.ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Ankaralılar büyük bir ilgi gösterirken ünlü sanatçı iki saate yakın sahnede kalarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Theodore Bizakis ve elçilik çalışanları Yunan tenoru yalnız bırakmazken Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Feryal Türkoğlu da konseri takip eden isimlerden oldu.

Ankara’daki son konserini 2014 senesinde George Perris ile birlikte veren Frangoulis bu kez Şef Stathis Soulis yönetimindeki orkestrasıyla 11 sene sonra tekrar başkentteydi.

Bu unutulmaz gecede kendisine Soprano Burcu Hancı eşlik ederken özellikle “So in Love” ve “The Phantom of the Opera” düetleri ile büyük beğeni topladı.

Konserde Zülfü Livaneli ve Sezen Aksu’ya hayranlığını dile getiren Frangoulis bir de sürpriz yaparak Yeni Türkü grubunun “Olmasa Mektubun” adlı sevilen şarkısını Burcu Hancı ile birlikte Türkçe olarak seslendirdi.

Sanatçı ayrıca İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Yunanca olmak üzere toplamda beş farklı dilde şarkı söylerken; “Sway”, “Strangers in the Night”, “Funiculì Funiculà”, “Caruso”, “Vincerò”, “Ton Eafto Tou Paidi” gibi repertuarındaki beğenilen şarkılara da yer verdi. Bir ara sahnede sirtaki yapan ünlü tenor konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlanırken “Time to say goodbye” şarkısıyla sevenlerine veda etti.

Her fırsatta büyükannesinin İstanbul’dan, teyzesinin de İzmir’den Yunanistan’a göç ettiğini, bu nedenle de Türkiye’ye asla yabancılık çekmediğini ve Türkiye’yi evi gibi gördüğünü vurgulayan Frangoulis kusursuz performansıyla ve sıcakkanlılığıyla Ankaralılara güzel bir gece yaşattı. Ünlü tenor bu son konserin ardından Türkiye turnesini sonlandırmış oldu.