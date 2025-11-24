Mas Art’ta görkemli bir sanat şöleni: TAYF

Akdeniz’in kadim kültürünün ışığını taşıyan Antalya’da, çağdaş Türk sanatının seçkin örneklerini sanatseverlerle buluşturan yeni ve modern bir sanat merkezi hayata geçti. Mas Art Gallery.

Grafik sanatçısı Nilgün Songur tarafından kurulan Mas Art Gallery, 25 Kasım’da Türk resminin usta isimleri Resul Aytemür, Zahit Büyükişliyen, Yalçın Gökçebağ ve Mahir Güven’in özel çalışmalarından oluşan “Tayf” adlı sergiyi, sanat yazarı İbrahim Karaoğlu küratörlüğünde sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Mas Art Gallery, yalnızca bir sergi mekânı değil; estetiğin, düşüncenin ve duygunun aynı platformda buluştuğu çağdaş bir sanat adası olma iddiasını taşıyor.

Sanatı sadece sergilemekle kalmayıp, onu yaşatmayı, tartışmayı ve derinleştirmeyi amaçlayan galeri, bu doğrultuda özgün bir sanat ortamı oluşturuyor.

Her sanatçının kendi özgün ışığını taşıdığı “Tayf” sergisinde, birbirine yakın dönemlerde üretim yapan usta sanatçıların yapıtları bir araya gelerek güçlü bir armoni oluşturuyor.

Yarınki sergi 25 Aralık 2025 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.