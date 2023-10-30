Masalsı dünyanın içine giren seyircilere: 'Çirkin' oyununun İstanbul prömiyeri...

Yayınlanma: 30.10.2023 - 10:50

Güncelleme: 30.10.2023 - 10:50

Tiyatro ve dijital enstalasyonun muhteşem bir birleşimi olan "Çirkin" adlı oyunun prömiyeri, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Tiyatro Festivali kapsamında gerçekleşecek. Oyunun prömiyeri, 2 Kasım Perşembe günü Beyoğlu Hope Alkazar'da sahnelenecek. Oyun, seyircilere dijital görsel uygulamaların içinde bir deneyim sunacak. Bu özgün oyun, İKSV Tiyatro Festivali'nde prömiyer yapacak ve festival sonrasında da haftada iki kez Beyoğlu Hope Alkazar'da sahnelenmeye devam edecek.

Oyunu özel kılan detaylardan biri, Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla desteklenen Kaleidoscope Fonu Dönüşüm Geliştirme Ödülü alması. Her sahne için özel bir "immersive" (kapsayıcı) sekansın tasarlandığı bu oyun, seyircilere benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

ÇİRKİN OYUNUN KONUSU...

Oyun, bin yıldır yaşayan çirkin bir varlık olan Şiva'nın hikayesini anlatıyor. Şiva, kendisiyle birlikte lanetlenen ölümsüz tavuk ile zamanın dışına atılarak geçmiş ve bugün arasında yolculuk yapar. İkilinin sahnede süregelen çekişmeleri aynı zamanda etkileşimli görüntülerle hikayenin geçmişine dair parçaların canlandığı duvarlarda da devam eder.

KAPSAMLI BİR KADRO...

Firuze Engin tarafından yazılan ve Güray Dinçol tarafından yönetilen 'Çirkin' adlı tiyatro oyununun başrollerini Nihal Yalçın ve Onur Berk Arslanoğlu paylaşıyor. Oyunun sahne ve yapım tasarımını Veli Kahraman üstlenirken, immersive sanat direktörlüğünü Lalin Akalan ve Amir Ahmadoghlu (xtopia) yapıyor. Müziği Ahmet Kenan Bilgiç (Comfortnoise) tarafından bestelenen oyunun koreografisi Büşra Firidin'e ait. Kostüm tasarımı Candan Seda Balaban tarafından gerçekleştirilirken ışık tasarımını Cem Yılmazer üstleniyor. Turgut Mavuk (Comfortnoise) tarafından ses tasarımı, Sezen Yeniçeri Can tarafından makyaj ve saç tasarımı yapıldı.