Tiyatroda ve Devlet Opera Bale'de yeni mevsim başlıyor

Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:22

Güncelleme: 03.10.2023 - 09:22

Kültür sanat sezonu yeni mevsime deyim yerindeyse tam gaz başlıyor. 2023-2024 sezonunun opera bale ve tiyatro perdeleri yeni yapıtlarla açılıyor. Usta isimlerin sahnede olacağı, unutulmaz eserlerin uyarlamaların yanı sıra özgün yapıtlar da seyircilerle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim’de perdelerini açacak. Festivalden yerli ve yabancı yapımlardan sizler için bir seçki hazırladık.

İBB ŞEHİR TİYATROLARI’NDA 17 OYUN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ekim ayında 17 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Arthur Miller’dan Tolstoy’a, Savaş Dinçel’den Suat Derviş’e klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar İstanbullu tiyatroseverleri bekliyor. Bu ay “Savaş ve Barış” (Yeni oyun), “Cadı Kazanı”, “Gidiş Dönüş Moskova”, “Komik Para”, “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”, “Uçurtmanın Kuyruğu”, “Çingene Boksör”, “Fosforlu Cevriye”, “Yatak Odası Komedisi”, “Oscar”, “Geçit”, “Hayat Der Gülümserim”, “İki Efendinin Uşağı”, “Tartuffe”, “Zehir”, “Godot Geldi” ve “Yaftalı Tabut” adlı oyunlar seyirciyle buluşacak. Yılın ilk yeni oyunu olan, Tolstoy’un kült eseri “Savaş ve Barış”, Aleksandar Popovski yönetmenliğinde 4 Ekim Çarşamba günü saat 20.30’da, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

OKAN BAYÜLGEN’DEN ‘DRAKULA’

“Amadeus” ve “Richard”oyunlarıyla seyircinin ilgi gösterdiği projelere imza atan Okan Bayülgen, yeni sezonda “Drakula” ile sahnede olacak. Bram Stoker imzalı gotik korku romanı Drakula, yeni bir uyarlama ile bugünden bakışla sahneye taşınacak ve oyun müzikli olacak.

DOLU DOLU BİR MEVSİM...

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 2023-2024 sanat sezonunu, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), 27 Eylül’de düzenlenen “Sezon Açılış Gecesi” etakinliğiyle açtı. İDOB, ekim ayında “La Bayadere” ve “Carmen” balelerini, “Rigoletto” ve “Faust” operalarını, “Damdaki Kemancı” ve “Öylesine Bir Dinleti” müzikallerini, “Hayal” adlı çocuk oyununu ve “Akdeniz Esintileri” ve “Shakespeare Operada” konserlerini sanatseverlerle buluşturacak. “La Bayadere” 5 Ekim saat 20.00’de, “Rigoletto” 6 Ekim saat 20.00’de, “Akdeniz Esintileri” 7 Ekim saat 20.00’de, “Damdaki Kemancı” 8 Ekim saat 20.00’da, “C” 9-21 Ekim saat 20.00’de, “Carmen” 15 Ekim saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. “Hayal” 15-22 Ekim saat 11.00’de, “Öylesine Bir Dinleti” 17 Ekim saat 20.00’de, “Shakespeare Operada” ise 26 Ekim saat 20.00’de Kadıköy Süreyya Operası’nda sahnelenecek.

ANKARA’DA ESERLER DİKKAT ÇEKİYOR...

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 2023-2024 sanat sezonunu 4 Ekim Çarşamba günü Opera Sahnesi’nde “Andrea Chenier” operası ile başlatacak. “Andrea Chenier” 9 Ekim saat 20.00’de ise Opera Sahnesi’nde yeniden izleyicinin karşısına çıkacak. Opera Sahnesi’nde 5-18 Ekim saat 20.00’de “Çocuklar Ağladığında”, 12-14-19 Ekim saat 20.00’de “Don Kişot” baleleri, 7-16 Ekim saat 20.00’de “Tosca” ve 21 Ekim saat 20.00’de “Maskeli Balo” operası Ankaralılarla buluşacak. Ayrıca 15 Ekim saat 12.00’de “Aliş ile Maviş” çocuk oyunu Opera Sahnesi’nde sergilenecek.