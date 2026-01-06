Masumiyet Müzesi için geri sayım: Yayın tarihi belli oldu

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, çevrildiği 60'tan fazla dilde milyonlarca okura ulaşan roman ile çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapan aynı adlı müze, 9 bölümlük diziye konu oldu. Dizi tüm dünyada eş zamanlı yayınlanacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay otururken, senaryosunu Ertan Kurtulan kaleme aldı.

Ay Yapım imzası taşıyan dizide başrolleri Selahattin Paşalı ile Eylül Lize Kandemir paylaşıyor.

Kadroda ayrıca Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal da yer alıyor.

Yapım, 1970'lerin İstanbul'unda varlıklı bir ailenin oğlu Kemal ile uzak akrabası Füsun arasında başlayan fırtınalı ilişkiyi, aşkın, mutluluğun, takıntının, özlemin ve kaçırılmış ihtimallerin izinde çok katmanlı bir anlatıyla ekrana taşıyor.