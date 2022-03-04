Matt Reeves’ın yönettiği ‘The Batman’ gösterimde

04 Mart 2022 Cuma, 04:00

Batman tutkunlarının uzun süredir beklediği an geldi ve The Batman gösterime girdi. Film, belediye başkanının öldürülmesiyle başlıyor, sonrasında bilmeceler, soru işaretleri ve bir kötü karakterin yakalanması.

Aslında Batman filmlerinde bir kaos oluştuğu anda bütün kötüleri görürdük. Bu filmde hikâye bir tık ileriye taşınıyor. Çok önceden Batman’i Val Kilmer canlandırırken “Bilmececi”yi de Jim Carrey oynuyordu. O zaman Bilmececi daha fantastik bir karakterken bu kez halkın içinden sorunları ve sorularıyla bir karakter olarak çıkıyor karşımıza.

Batman’i, Batman yapan en büyük etkenlerden biri maddi gücü ve bunu üst düzey teknolojiyle birleştirebilmesiydi. Filmde, yine malikânesi, yardımcıları var ama mali gücünün azaldığı da anlatılıyor. Karanlık Şehir Gotham’ın sokaklarında geçen film, Milyoner Bruce Wayne’in gizli kimliği Batman’in organize suç şebekeleri ile savaşını konu alıyor. Matt Reeves’ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Zoë Kravitz, Colin Farrell ve Paul Dano gibi isimler yer alıyor.

Takma adı Penguen rolünde gördüğümüz Colin Farrell’i tanımak çok zor. Makyaj inanılmaz bir hale getirmiş, şişko ve kalın kaşlı karakter tabii ki yine kötü rolde.

D.C. Comics evrenin hayat verdiği çizgi roman ile başlayıp beyazperdeye taşınan efsane süper kahraman Bruce Wayne’in gizli kimliği olan “Batman”e bu filmde Alacakaranlık serisi, Tenet ve Good Time filmlerinden hatırladığımız Robert Pattinson hayat veriyor.

Filmin konusu kısaca şöyle; The Batman, suçluların kalplerine korku salan Batman’in Riddler isimli bir seri katille mücadelesini konu ediyor. Batman olarak iki yıl sokaklarda dolaşmak ve suçlulara korku salmak Bruce Wayne’i Gotham City’nin karanlığının kalbine sürükledi. Gizemli seri katil Riddler, şehrin seçkinlerini hedef alıp bir dizi sadist ve hain saldırı gerçekleştirdiğinde Batman, Riddler’in izini sürmeye başlar. İpuçlarının peşinden giden Batman’in yolu bu süreçte Catwoman olarak bilinen Selina Kyle, Penguen olarak da bilinen Oswald Cobblepot ve Carmine Falcone gibi karakterlerle kesişir. Batman kurduğu yeni ilişkilerin de yardımıyla suçluların maskesini düşürmek ve Gotham şehrini eski huzuruna kavuşturmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Yaklaşık üç saat süren film akıcı ancak bütün sahnelerin karanlık olması yorucu, yine de serinin fanatikleri için değiyor.