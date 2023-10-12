“Mavi-Beyaz Atatürk Fotoğrafları” sergisi açıldı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 11:24

Güncelleme: 12.10.2023 - 11:24

Ege Üniversitesi’nde (EÜ) “Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri” kapsamında EÜ Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından “Mavi-Beyaz Atatürk Fotoğrafları” sergisi sanatseverlerle buluştu.

EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar-MÖTBE- Kültür Merkezinde açılan sergiye EÜ Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Serkan Boz ve Dr. Öğr. Üyesi Arzu Kılıç ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Sergide, EÜ Moda ve Tasarım Yüksekokulu Öğr. Gör. Gülseren Haylamaz’ın yürütücülüğünü yaptığı atölye çalışmasına katılan öğrencilerin fotoğraf baskılarına yer verildi.

Sergi hakkında konuşan Öğr. Gör. Haylamaz, “1850’lerde icat edilen geleneksel bir fotoğraf baskı tekniği olan Cyanotype günümüzde kağıt, kumaş, cam gibi farklı yüzeylere uygulanmaktadır. Bu teknikte Cyanotype solüsyonu karanlık bir ortamda kâğıt yüzeye fırça yardımıyla sürülür. Kurutulan yüzeye asetat üzerine negatif görüntüsünün çıktısı alınan fotoğraf yerleştirilir. Güneşte (UV ışığında) yaklaşık 30 dakika bekletilir. Pozlanan görüntünün olduğu kâğıt suda yıkanır. Mavi ve beyazın tonlarında oluşan fotoğraf günümüzün hızlı fotoğraf üretimi ve tüketiminin tersine yavaş ve eşsiz görüntüler oluşmasını sağlamaktadır” diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün farklı dönemlerde çekilmiş fotoğraflarından oluşan sergi Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar-MÖTBE- Kültür Merkezinde ziyaretçilere açık olacak.