Mavi Gözlü Dev 122 yaşında anıldı

Yayınlanma: 15.01.2024 - 16:07

Güncelleme: 15.01.2024 - 16:07

Türk edebiyatının usta ismi, şiirleriyle dünya çapında tanınan ve memleket sevgisiyle bilinen Nâzım Hikmet Ran doğumunun 122’nci yılında İzmir’de anıldı. Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) ve İzmir 68’liler Platformu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği etkinlik Kültürpark’ta bulunan Nâzım Hikmet anıtı önünde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan etkinlikte ilk sözü SDD İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur aldı. Onur “Nâzım hikmet vatanını çok seven bir şairdi. Şiirlerinde hep memleket özlemi olduğunu gittiği ülkelerde yabancılık çektiğini anlıyoruz. Şair olmak isteyen tüm gençler Nâzım’ı mutlaka okumalı. Ondan vatan sevgisini, ulus çıkarlarının nasıl korunacağını öğrenmeli” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte söz alan İzmir 68’liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu Nâzım Hikmet’in şairliği yanı sıra iyi bir yurtsever olduğunu hatırlattı. Gezenoğlu şöyle konuştu: “Biz yurtseveriz, Nâzım da yurtsever. Antiemperyalistizi Nâzım da antiemperyalist. Emekçiden yanayız, doğayı seviyoruz, Nâzım da öyle. Nâzım her zaman kendisini yurtsever olarak önde bulmuş.”

Konuşmaların ardından Nâzım Hikmet anıtı önüne karanfillerin bırakılmasıyla etkinlik sona erdi.