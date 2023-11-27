'Maviye Düşen Gölge' sergisi Ankara CKM'de açıldı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.11.2023 - 03:00

Açılışa gazetemizin Ankara temsilcisi Sertaç Eş, gazetemiz yazarı Mustafa Balbay ve Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı, aynı zamanda Rusya Kültür ve Bilim Merkezi Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko ve sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşan Sertaç Eş, “Biz Celal Bey’i ve resimlerini çok seviyoruz. Denizi, kayıkları, doğaya bakışı. A. Celal Binzet’in 2. kişisel sergisini açtık. Bundan sonra yine devam ederiz” dedi. Mustafa Balbay ise “Ben de Celal Binzet’i hem sanatçı hem aydın kişiliğiyle tanıdım. Ahmet Taner Kışlalı’nın en etkilendiğim sözlerinden biri şudur: Aydın olmanın ölçütü bilgi değil, tavırdır. Binzet de Cumhuriyetten ve Aydınlanmadan yana tavrını koymuş birisi” ifadelerini kullandı. Sanatçı Binzet de “Sanat, Aydınlanmanın geleceğe taşımanın aracıdır. Sadece güzel görmek değil, düşünmenin de yolunu açandır. Onun için Cumhuriyet’le birlikte olmak, benim için de çok onur verici” diye konuştu.

Binzet’in sanat anlayışı, doğanın derinliklerine olan duyarlılığından beslenirken figüratif bakış açısını saf bir anlatımla resimlerine yansıtıyor.

“Maviye Düşen Gölge” sergisi, 7 Aralık’a dek ziyaret edilebilir.