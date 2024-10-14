Mehmet Ali Doğan’ın “Karışık İşler” Sergisi Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde Açıldı

Yayınlanma: 14.10.2024 - 10:07

Güncelleme: 14.10.2024 - 10:07

Ankara, 11 Ekim 2024 – Türkiye’nin önemli sanatçılarından Mehmet Ali Doğan’ın “Karışık İşler” adlı sergisi, Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde açıldı. 11 - 23 Ekim 2024 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergi, Doğan’ın kendine özgü geometrik ve soyut formlarını sanatseverlerle buluşturuyor.





1970 yılında Elazığ’da doğan Doğan, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Prof. M. Zahit Büyükişleyen’in öğrencisi olarak eğitim aldı. Hasan Pekmezci ile baskı teknikleri üzerine çalışarak sanatsal yelpazesini genişletti. Bugüne dek 30’dan fazla kişisel sergi açan ve ulusal yarışmalarda yedi ödül kazanan sanatçının eserleri, müze ve özel koleksiyonlarda yer alıyor. Ayrıca, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) ile UPSD’de başkanlık yaparak Türk sanat camiasına katkıda bulundu ve Art Ankara Fuarı gibi projelere öncülük etti.





Sergide, sanatçının düzen arayışını yansıtan kare ve dikdörtgen gibi geometrik formlar dikkat çekiyor. Renkli ve temiz alanlar yaratarak hayallerini bu sınırlandırılmış formlar içinde gizleyen Doğan, izleyicilere içsel bir yolculuk sunuyor.





Ayrıca, özel atölyesi MEB Doğan Sanatevi’nde yaklaşık 2000 öğrenci yetiştiren sanatçı, sanata olan tutkusunu yeni nesillere aktarıyor.





Mehmet Ali Doğan’ın “Karışık İşler” sergisi, 23 Ekim’e kadar Çankaya, Abidin Daver Sokak No: 14 adresindeki Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilir.