Melania Trump belgeselinin gösterim tarihi belli oldu

ABD’nin First Lady’si Melania Trump’ın hayatını konu alan belgesel film, sinema salonlarında gösterilecek. “Melania” adlı belgeseli, “Bitirim İkili” serisiyle tanınan ancak birçok oyuncu tarafından cinsel saldırı ve güç istismarıyla suçlanan tartışmalı yönetmen Brett Ratner yönetti.

Film, 30 Ocak 2026’da vizyona girecek. Sinema gösteriminin ardından dijital platformda yayınlanacak belgeselin dijital haklarının 40 milyon dolara satın alındığı öğrenildi.

Belgesel, Melania Trump’ın yemin töreni hazırlıklarını yürüttüğü döneme, Beyaz Saray’da yönetimin Donald Trump’a geçiş sürecindeki zorluklara ve ailesiyle birlikte ikinci başkanlık dönemiyle kamusal hayata dönüşüne odaklanıyor. Ayrıca kritik toplantı görüntüleri ve özel konuşmaların yer aldığı da belirtildi.

Melania Trump’ın New York’taki Trump Tower, Miami’deki Mar-a-Lago malikanesi ve Washington arasında geçen yaşamını anlatacak üç bölümlük bir belgesel dizi daha çekilecek. Hem Donald Trump hem Melania Trump bu projelere onay verdi. First Lady, tamamlanan filmin ve gelecek dizinin yapımcılığını üstleniyor.