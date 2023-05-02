Menderesli kadınlar da sinemaya adım attı

Yayınlanma: 02.05.2023 - 16:39

Güncelleme: 02.05.2023 - 16:39

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar Belediye başkanlığı yaptığı dönemde başlattığı ve 2019’dan sonra İzmir genelinde yayılan “Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor” projesi Konak, Kadifekale, Örnekköy ve Aliağa'nın adından Menderes’te de başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Menderes Belediyesi işbirliğiyle proje kapsamında Cahide Sonku Sinema Sınıfı’nı da ilçeye kazandırdı. Sınıfın açılışına Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor Projesi Koordinatörü Kibar Dağlayan Yiğit, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi Birim Sorumlusu Dilek Yücel Aksoy, Menderes Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Gürkan Önalan, muhtarlar ve sinemaseverler katıldı.

SANATIN GÜCÜNÜ KADININ GÜCÜYLE BİRLEŞTİRECEĞİZ

Menderes’te de kadınları sanatla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden proje koordinatörü Kibar Dağlayan Yiğit, “Projemiz sayesinde her geçen gün kadınlar sanat yoluyla güçleniyor. Kendilerini daha rahat ifade ediyor. Biz bu yola başladığımızda Tunç Başkan bize inandı ve biz başkanımızın bize olan inancını aldığımız uluslararası başarılarla kanıtladık. Kadınlar isterse her şeyin üstesinden gelir. Bizler açtığımız sınıflarla daha da çoğalarak sanatın gücünü kadının gücüyle birleştireceğiz” dedi.