Meral Sayın’dan ‘Kemana Adanmış Bir Ömür: Suna Kan’

02 Ekim 2022 Pazar, 00:01

KEMANIYLA KALPLERE DOKUNMUŞ, MUHTEŞEM VİRTÜÖZE SAYGIYLA..

Klasik müziğin ülkemizde yaygınlaşması için büyük emek harcayan ve ülkemizin her yerinde kemanıyla kalplere dokunmuş bir sanatçı... Türk bestecilerimizin yapıtlarını da yurt dışında dinletirken hayranlık uyandıran, uluslararası düzeyde muhteşem bir virtüöz...

Usta sanatçımız Suna Kan’ın yaşamını ve sanat disiplinini bugüne kadar hiç bilinmeyen yönleri ve anıları belgeleriyle yalın dille okuyucuya sunduğu kitabı Kemana Adanmış Bir Ömür: Suna Kan* adlı kitabına “Bu bir ahde vefa kitabıdır…” sözleriyle başlıyor klasik müzik sanatçısı ve yazar Meral Sayın.

CUMHURİYETİN ‘HARİKA ÇOCUK’U

Ve şöyle devam ediyor: “Cumhuriyetin ilk ‘Harika Çocuk’ yasasından istifade ederek yurt dışına gönderilen Suna Kan, tüm yaşamı boyunca kendisine sağlanan desteğe karşı çok çalışmıştır. Kendi dönemi içerisinde en çok yarışmaya giren ve girdiği yarışmalarda üstün dereceler alırken yeni kendi dönemi içerisinde Anadolu’yu karış karış gezerek konserler veren tek sanatçı olma unvanına da sahiptir.

Başarıları bununla da sınırlı olmayan Suna Kan, dünyanın pek çok ülkesinde konserler vermiştir. Bir Cumhuriyet çocuğu olarak Atatürk Devrimlerine gönülden bağlı kalmış ve yaşamı boyunca da bunun mücadelesi içerisinde olmuştur. Geçirdiği tüm şanssız kazalara karşı direnmiş, kendi küllerinden yeniden doğarak müziğine de aynı şevk ve heyecanla devam etmiş bir sanatçıdır.”

BİLGİ, BELGE, ÖDÜL VE FOTOĞRAFLARLA SUNA KAN!

Suna Kan’a pek çok konserde eşlik etmiş ve yine Türkiye’de yeni kurulan orkestraların kuruluş konserlerinde bir araya gelmiş klasik müzik sanatçısı Meral Sayın kitabını Suna Hoca’sıyla yaptığı görüşmeler, ulaştığı bilgi, belge, ödül ve fotoğraflar ışığında kaleme almış.

Usta piyanist, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay da kaleme aldığı Giriş yazısında, “Artık keman kutusunu kapatmış olsa da sanatçı kişiliği ve kayıtlarıyla bizlere ilham vermeye devam ediyor” dediği Suna Kan’ın sanat gücü, kemanıyla dinleyenlerine yaşattığı olağanüstü güzellikler, müziği yaşarken yarattığı inanılmaz konserleriyle kendisinin en değerli idolleri arasında yer aldığını vurguluyor.

Ve Suna Kan’ın yaşam öyküsünü Öz Şarkısını Duyuran Keman** adlı kitabında kaleme alan Müşerref Hekimoğlu’nun nitelemesini anımsatıyor: “Solistliğini halkın müzik kültürünü arttırmaya adayan bir Devlet Ana …”

SUNA KAN: ‘MÜZİĞE ALIŞMAYI TESADÜFLERE BIRAKMAMAK LAZIM!’

Ve ustanın şiar edindiği şu sözlerini paylaşıyor:

“Çocuklara, müzik derslerinde ileride unutacakları bilgileri yüklemek yerine, onlan müzik dinlemeye alıştırmak gerekiyor... Müzikten anlamak diye bir şey yok, müzik dinlemeye alışmak var. Ben güzel yemek yemeyi seviyorum ama yediğim her güzel yemeği yapamam. Aşçıbaşı hangi baharatlan koymuş, soğanını ne kadar kavurmuş bilemem. Ama yediğim zaman zevk alıyorum, bu bir alışkanlık meselesi. Bence derslerde bunu vermek lazım, yoksa müzikle ilgili diğer bilgileri zaten müziği meslek olarak seçenler konservatuvarlarda alıyorlar. Konser dinleyicisini ve müziğe alışmayı tesadüflere bırakmamak lazım.”

Meral Sayın’ın klasik müzik sanatına olağanüstü katkılarda bulunmuş büyük bir ustanın sanat yaşamını ve yol haritasını sunduğu kitabı Kemana Adanmış Bir Ömür: Suna Kan, müzik literatürüne yetkin bir katkı olduğu kadar araştırmacılara ve özellikle gençlere de yol gösterecek kaynak niteliğinde bir yapıt.

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** Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayınları