Meriç Soylu Ödülleri İş Bankası Müzesi’nde verildi

Genç müzisyenlere sahne deneyimi sunmak ve kariyerlerinin başında destek olmak amacıyla sürdürülen Parlayan Yıldızlar 2023 Meriç Soylu Ödülleri; Türkiye İş Bankası Müzesi’nde gerçekleştirilen törenle verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 12:32
Meriç Soylu Ödülleri İş Bankası Müzesi’nde verildi
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Birincilik ödülüne değer görülen Sofiko Tchumburidze’nin (keman) Almanya’daki eğitimi nedeniyle katılamadığı törende ikincilik ödülü Özberk Miraç Sarıgül’e (gitar), üçüncülük ödülü Efe Yaşar’a verilirken (perküsyon) ödüller ise Meriç Soylu’nun ailesi tarafından sunuldu. 

Mansiyon ödülleri ise Alaz İkiz (piyano) ve Nergis Boran’a (şan) verildi.

Resimaltı: (Soldan sağa) Murat Soylu, Özberk Miraç Sarıgül, Nergis Boran, Efe Yaşar, Alaz İkiz ve Sedef Soylu.


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