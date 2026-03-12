Mersin Devlet Opera ve Balesi 'La Boheme' operasını sahneleyecek...

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin başyapıtlarından "La Boheme" operasını sanatseverlerle buluşturacak.
MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Paris'in soğuk kış gecelerinde filizlenen genç sanatçıların aşk, dostluk ve hayatta kalma mücadelesini anlatan eser, 14 Mart Cumartesi saat 15.00'te Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
Rejisörlüğünü Alexander Nikolic, orkestra şefliğini Tulio Gagliardo, koro şefliğini Oksana Ignatenko Böllü'nün yapacağı eserde, Reyhan Bezdüz'ün hazırladığı MDOB Çocuk Korosu da yer alacak.
Koreografisi Miray Boyacıoğlu'na ait olan "La Boheme" operasının dekor tasarımını Hakkı Kandır, kostüm tasarımını Hatice Kaptı, ışık tasarımını ise Tarı Deniz üstlenecek.