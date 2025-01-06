Mersin Rehber Aydın Şiir Ödülü İbrahim Tığ’ın “Perişah” eserine verildi

Yayınlanma: 06.01.2025 - 14:58

Güncelleme: 06.01.2025 - 15:09

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2025 İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü İbrahim Tığ’ın “Perişah” adlı dosyasına verildi. Jüri Özel Ödülleri ise, Soner Kısık’ın “Sükûnet” ile Faruk Gökbulut’un “Kul Kozaki” adlı dosyaları arasında paylaştırıldı.

Prof. Dr. Faik Kanatlı, Aydan Yalçın, Baha Sadık Akıner, Erdal Dalgıç ve Mustafa Doğan'dan oluşan jüri üyeleri İbrahim Tığ’ın “Perişah” dosyasına ödül verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Jüri Üyeleri İbrahim Tığ’ın “Perişah” adlı dosyasına ödülün verilmesinin gerekçesini de şöyle açıkladı:

“Mersin Büyükşehir Belediyesi himayelerinde İçel Sanat Kulübü 3. Rehber Aydın Şiir Ödülü birinciliğine beş jüri üyesinin oy birliğiyle layık gördüğü “Perişah” adlı dosya için gerekçeli kararımız: Aşk, kadın, erotizm, mitoloji, ayrılık, müzik, şehir, sinema temalarının öne çıktığı oldukça tematik, bütüncül bir dosyaydı Perişah... Tematik bir şiir dosyası çok emek ister. Ağır usul akmakta olan güzel, berrak bir derenin kıyısından ayrılmadan o dereye inecek yeni kaynaklardan su yolu açmak böylelikle derenin daha da güçlü bir şekilde akışını sağlamak gibidir.

Perişah’da bunu görebiliyoruz. Sinema, fotoğraf, resim, müzik gibi diğer sanat disiplinleriyle ayarlı orantılı buluşma dosyayı güçlü kılıp çağrışımları arttırıyor. Şiirlerde kelimelerin kırılarak birden fazla anlamlarda kullanıldığı, şiirsel estetiğin göz ardı edilmediği, ironik bir söylemle güzelleştiği, şiirlerde iç ses ve söz sanatlarının başarıyla kullanıldığı yani dilin olabildiğince verimli kullanıldığı görülmektedir. “Ah, gönül gözüm, sözüm ve közüm / herkes kendi kalbiyle gömülür”, “Yüzündeki beni seviyorum”, “Ağzın diyorum ağzın / İhtilal gülü “, “herkes kendi ırmağının sesine sığar”, “Gece sinemalarında suskun gençliğim”, “Ağzın en güzel yeri gecenin”, “Kaybedilmiş savaş yeri ağzın bütün şehir içine yürür”,"Dağınık arzuları toplarım” gibi güçlü metaforların yapıldığı dizeleri örnek verebiliriz. Ayrıca toplumsal kaygıyla yazılan, geleneğin ve eleştirel dilin öne çıktığı şiirler de dosyada dikkat çekiyor ve dosyayı güçlü kılıyor. “Her diktatör tanrıya benzer biraz da / bütün yılan ve yalanları kuşanır da / geceden önce çöker üstüne insanlığın.

Seçici Kurul Üyelerinin oy birligiyle Zonguldak - Devrek'ten Şair İbrahim Tığ, “Perişah” adlı şiir dosyasıyla Mersin Büyükşehir Belediyemiz himayelerinde yapılmakta olan 3. İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü’nde birinciliğe değer görülmüştür.”

ÖDÜL TÖRENI, MAYIS’TA

Ödüller, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 8-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan “3. Mersin Edebiyat Festivali”nde törenle sahiplerine verilecek.