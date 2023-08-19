Mersin'de bulundu: 2 bin 300 yıllık keşif

Yayınlanma: 19.08.2023 - 12:38

Güncelleme: 19.08.2023 - 12:51

Mersin'deki Kelenderis Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin 300 yıllık olduğu sanılan 3 başlı tanrıça Hekate figürü ile Helenistik döneme ait seramiklere ulaşıldı.

Çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan Aydıncık ilçesindeki antik kentte sezon kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Batman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mahmut Aydın başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.

İçerisinde Roma dönemine ait hamam, odeion (müzikal faaliyetlerin yapıldığı yer), bazilikal planlı kilise ve mozaiklerin bulunduğu Kelenderis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 36 yıldır devam ediyor.

Yıl boyunca kazı ve koruma çalışmalarının devam ettiği antik kentte, bu sezon önemli bulgulara rastlanılması kazı ekibini heyecanlandırırken, bölgenin en geç 2 yıl içerisinde turizme açılması planlanıyor.

Kazı başkanı Mahmut Aydın, AA muhabirine, bu sezon kazı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Amaçlarının antik kentte Roma dönemine ait odeionu tamamen ortaya çıkarmak olduğunu dile getiren Aydın, bölgede koruma çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Aydın, bu sezonki kazılarda Roma dönemine ait tabanların ortaya çıkarıldığını ve bu taban altı dolgularında da Helenistik döneme ait yoğun miktarda seramik bulduklarını ifade etti.

3 BAŞLI HEKATE FİGÜRÜ BULUNDU

Kazı çalışmalarında, odeionun arkasındaki taban altı dolgularında figür bulunduğunu aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Seramiklerin bulunduğu tabakadan 3 başlı Hekate figürü ele geçirildi. Yaklaşık 20 santimetre. 3 başı da tama yakın bir figür. Hekate kimdir ve Kelenderis'le ne alakası var diye baktığımızda, Muğla'da Lagina Antik Kenti'nde bir tapınağının olduğunu ve orada geçen bir yazıtta Hekate için 5 yılda bir düzenlenen yarışmalara katılan kentler arasında Kelenderis'in de sayıldığını biliyoruz. Ayrıca Hekate kutsal alanına saygı gösteren, oraya saldırmayacağını belirten kentler arasında Kelenderis'in de olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı Hekate figürünün bu kazı alanında ele geçirilmesi anlamlıdır. Yaklaşık 2300-2400 yıllık eser, Helenistik döneme ait olduğunu değerlendiriyoruz."

"ÇOK ANLAMLI BİR ESER"

Aydın, eserin incelenmesinin ardından Silifke Müzesine teslim edileceğini belirterek, Hekate ile ilgili makale yazacaklarını da aktardı.

Bu buluntunun Kelenderis'te bulunmasından dolayı mutluluk duyduklarını vurgulayan Aydın, "Çok büyük bir heyecan bizim için. Çok anlamlı bir eser. Buranın Lagina Tapınağı'na bağlı bir kent olduğunu, oraya saygı gösteren, oranın yarışmalarına katılan bir kent olduğunu biliyorduk ama bunu ispatlayan bir eserimiz yoktu. Bu yıl, zincirin halkalarının birbirini tamamladığını görüyoruz." diye konuştu.

Aydın, hedeflerinin Kelenderis Antik Kenti'ni ziyaretçilere açmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Antik kentimizi turistlerle buluşturmak istiyoruz. Bunun için de Mersin Valiliğimizin destekleriyle çevre düzenleme projesi hazırlandı. Projemiz gerekli onaylar için bakanlığımız ile koruma kuruluna sevk edildi. En büyük hedefimiz burayı ören yerine dönüştürüp en geç 2 yıl içerisinde kültür ekonomisine kazandırmak. Bunun için de çalışmalarımız son hızla yürütülüyor. Bu anlamda alandaki çalışmalarımızı da bunun için yapıyoruz. Buranın çok yüksek bir turizm potansiyeli olduğunu öngörüyoruz."