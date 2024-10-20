Mersin’de ’Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali’ coşkusu

Yayınlanma: 20.10.2024 - 11:35

Güncelleme: 20.10.2024 - 11:35

Geleneksel hale gelen ve bu yıl uluslararası boyut kazanan Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, Türkiye’nin farklı kentlerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sanatçıları buluşturdu. Araç trafiğine kapatılan Kushimoto Sokağı karnaval havasına büründü, sanatsal buluşma noktasına dönüştü. Mersin’in en yoğun sosyal yaşam alanlarından biri olan Kushimoto Sokağında düzenlenen festival, renkli anlara sahne oldu. Müzisyenler, ressamlar, dans grupları ile performans ve grafiti sanatçılarının yeteneklerini sergilediği festivalde, Mersinli vatandaşlar da keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladı. Vatandaşlar ayrıca festival alanında düzenlenen resim, heykel ve el sanatları atölyelerine katılarak kendi sanat eserlerini oluşturma imkânı buldu.

"BU FESTİVALLER VATANDAŞLARIMIZI MUTLU EDİYOR"

Düzenledikleri festivallere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Göreve geldiğimizde yönetim anlayışımızı oluşturan 6 temel ilkemizden biri ‘hareket’ ilkesiydi. Hareket, kültür ve sanat faaliyetleriyle insanların daha çok iletişim ve dostluk kurmasını, kucaklaşmasını içeren bir ilkemizdi. Geçen hafta kentimizde Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali’ni düzenledik. Bu festivaller vatandaşlarımızı mutlu ediyor. Yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Japonya, Almanya ve Çin’den de sokak sanatçılarını getirmek istediklerini belirten Özyiğit, şunları dile getirdi: “Mersin’in en güzel festivalinde hemşehrilerimizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Gelecekte Japonya’nın Kushimoto kenti ile Almanya ve Çin’den de sokak sanatçılarını getirmek istiyoruz. Oralarda da kardeş belediyelerimiz var. Şuan da en çok ihtiyacımız olan şey kardeşlik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacımız var".