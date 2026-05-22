Meşher’de küratör eşliğinde turlar başlıyor

Koç Topluluğu’nun 100. yılı kapsamında Meşher’de açılan Seyahat Sanatı sergisi, beş asırlık bir keşif yolculuğunun izini sürüyor. 300’ü aşkın eseri bir araya getiren serginin küratörü M. Merve Uca'nın rehberliğindeki ücretsiz turların ilki 23 Mayıs’ta düzenleniyor.

8 Mayıs’ta Meşher’de açılan 15. yüzyıl sonundan 20. yüzyılın ilk çeyreğine uzanan geniş bir zaman diliminde Osmanlı topraklarına yapılan yolculukları seyahat motivasyonları üzerinden kurgulayan Seyahat Sanatı sergisi ziyaretçilere, 500 yıllık bir seçkide yer alan nadide eserleri daha yakından tanıma ve kapsamlı bilgi edinme fırsatı sunuyor.

Uluslararası Müzeler Haftası’nda düzenlenen, Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer Koç koleksiyonlarından seçilen nadir eserlerden oluşan serginin ilk küratörlü turu kronolojik bir anlatıdan ziyade, seyahat motivasyonlarına göre kurgulanmış tematik bölümler üzerinden bir okuma sunuyor. Sergi, merak, inanç, diplomasi, savaş, ticaret ve turizm gibi başlıklar altında, insanların neden yola çıktığını ve bu yolculukların nasıl görsel ve maddi izler bıraktığını inceliyor.

Sınırlı kontenjanı olan tura, kayit@mesher.org e-posta adresinden kayıt yapılabilir.