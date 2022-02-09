Metallica gitaristi Kirk Hammett ilk solo kaydını yayınlayacak

09 Şubat 2022 Çarşamba, 16:25

Metallica’nın gitaristlerinden Kirk Hammett, gruptan ayrı çalıştığı ilk solo işini duyurdu.

Kısa çalar 'Portals' hakkında konuşan Hammett, “Bu müzik, ‘işitsel-sinema’ olarak tanımlayabileceğim bir yaklaşımla yaratıldı. Kafanızda kurguladığınız filmin soundtrack’i gibi bir şey” dedi.

'Portals' ile aktif Metallica üyelerinden herhangi biri ilk kez solo çalışma yayınlamış olacak.

Hammett’ın dört parçalık kısa çaları Portals, 23 Nisan’da dijital platformlara gelecek.

'Portals’ın şarkı listesi ve kapak görseli ise şu şekilde:

1. Maiden and the Monster

2. The Jinn

3. High Plains Drifter

4. The Incantation