Mete Tunçay Bilgi Üniversitesi’nde anıldı

Eşi Gönül Paçacı Tunçay ve kardeşi Melda Tunçay açılış konuşmalarında aile ilişkilerinin sevgi, çekinme, dostluk ve güvene dayalı olduğunu anlattılar.



Yaşamını özetleyen sinevizyon gösterisinin ardından Nermin Abadan’ın asistanı Mülkiyeli Mete Tunçay’ın Ankara’da başlayan İstanbul’da devam eden hocalığı, eserleri ve metodolojisinin önemi bir bölümü öğrencisi olan öğretim üyesi ve yazar dostları tarafından dile getirildi.



İki oturumlu anma programında kurumsal ve akademik katkılarını anlatan, anılarını paylaşan konuşmacılar arasında İlhan Tekeli, Baskın Oran, Emre Gönen, Cemil Boyraz, Asaf Savaş Akat, Hasan Bülent Kahraman ve Tarih Vakfı’nın kurucularından Orhan Silier ve önceki başkanlar Mehmet Ö. Alkan, Bülent Bilmez yer aldılar.