Meteor yağmurunda Knidos Antik Kenti’nde “Gökyüzünün Senfonisi” konseri

Yayınlanma: 09.08.2023 - 14:29

Güncelleme: 09.08.2023 - 14:29

Halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmurunun 12-13 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaşması bekleniyor.

Bu tarihlerde saatte 60 ile 100 yıldız kayması görülebileceği ifade edilirken Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti’nde Gökyüzü’nün Senfonisi konseri düzenleyecek.

Meteor yağmurlarından esinlenerek hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gökyüzü’nün Senfonisi konseri 13 Ağustos Pazar günü Datça Knidos’ta düzenlenecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi orkestrası Şef Kutay Maktay ve Başkemancı İrem Kırbay ile konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşatacak.

Karya dönemine ait antik yerleşim yeri olan ve tarihe yön veren Knidos Antik Kenti’nde 2018 yılında da Muğla Flüt Konçertosu konseri düzenlemiş, konser katılımcılardan yoğun ilgi görmüştü. Knidos Antik Kenti’nde tam 2300 yıl sonra kentinde ilk konser verilmişti.