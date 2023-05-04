Metin Uca, İzmirlileri kahkahaya boğdu

Yayınlanma: 04.05.2023 - 10:41

Güncelleme: 04.05.2023 - 10:41

Gazeteci ve tiyatrocu Metin Uca, çok sevilen “Bunu Mu Demek İstedim?” isimli oyunu ile İzmirlileri kahkalara boğdu. Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. Özlem Kumrular’ın yazdığı eseri oyunlaştırıp sahneye taşıyan Uca, seyircileri tarihte bilmedikleri ayrıntılarla eğlenceli bir yolculuğa çıkardı.

Tarihteki ilgi çekici hikâyeleri kendine özgü eğlenceli üslubuyla anlatan Uca, tarihi olaylarla günümüzde yaşananları da karşılaştırdı. Hiçbir yerde anlatılmayan tarihi öykülerle seyirciyi kahkahaya boğan usta sanatçı, ülkemizin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşulları da eleştirel bir dille ele aldı.

“GÜZEL GÜNLERE 11 GÜN KALDI”

Salonu dolduran Gaziemirliler, oyun sonunda Metin Uca’yı ayakta alkışladı. Gösteri sonunda Metin Uca’ya çiçek takdim eden Belediye Başkanı Halil Arda, “Bu sahnede ustaları ağırlamaktan, Metin Uca’yı ağırlamaktan çok mutluyum. Kültür sanatta çıtayı çok yukarıya taşıdık. Metin Uca’nın mesajını aldık. Ülkemizin bugünkü yöneticileri Metin Uca’yı anlamazlar. Güzel günlere 11 gün kaldı” diye konuştu.