Metrohan'da rönesans müziği

Türkiye'de barok müziğinin başarılı isimlerinden arp sanatçısı Zeynep Öykü, 2 Mart'ta sevenleriyle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:05
Metrohan'da rönesans müziği
Abone Ol google-news
Dünyada çok az kişinin çaldığı "Arpa Doppia" olarak bilinen barok dönemin arpını Türkiye'de çalabilen tek müzisyen olarak bilinen arp sanatçısı Zeynep Öykü, 2 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Beyoğlu Metrohan'da konser verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenecek konserde İngiltere saray müziğinin esintileri dinleyicisi ile buluşacak. Shakespeare dönemi eserlerinin yer alacağı arp konserine seyirciler ücretsiz katılabilecek.

ZEYNEP ÖYKÜ KİMDİR? 

Müzik eğitimine 10 yaşında piyano ile başlayan Öykü, resim eğitimi aldığı Cambridge'de 13 yaşında arp ile tanıştı. Öykü, Türkiye'de Ceren Necipoğlu ve Şirin Pancaroğlu ile arp eğitimine başladı, dünyanın dört bir yanında en büyük arp ustalarını gezerek eğitimine devam etti.

 

Profesyonel müzik hayatına atıldıktan sonra, ABD'li "Wolves in The Throne Room", Finlandiyalı "Imperia" başta olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı metal gruplarının albümlerinde ve "Taksim Taksim" isimli Osmanlı saray müziği ve dansları projesinde yer aldı. Sanatçı, "Erken dönem müziği" üzerine uzmanlaşarak, klasik arp dünyasında bu türün önemli isimlerinden Isabelle Perrin, Marie Pierre Langlamet, Sylvain Blassel, Erika Waardenburg, Ernestine Stoop ve Saskia Kingma'nın yanı sıra caz arpisti Rosetty de Ruiter ile çalıştı. Sanatçının 2020'de piyasaya sürdüğü "1685" adlı solo albümünde ağırlıklı olarak 1685 yılında doğmuş Bach, Handel ve Scarlatti'nin eserleri yer alıyor.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

6 bin 500 dönüme ekildi! Hasat başlıyor: Aydın'ın sembol ürünü...

6 bin 500 dönüme ekildi! Hasat başlıyor: Aydın'ın sembol ürünü...
Facebook işe alım şartını açıkladı: Sadece tek bir kural var!

Facebook işe alım şartını açıkladı: Sadece tek bir kural var!
Sistemi çözen öğrenciler piyangodan 187 milyon TL kazandılar

Sistemi çözen öğrenciler piyangodan 187 milyon TL kazandılar
Oğuz Erge’nin katili Delil Aysalın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi

Oğuz Erge’nin katili Delil Aysalın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi
Dursun Özbek'ten flaş açıklama: 'Galatasaray bir koalisyona karşı savaşıyor'

Dursun Özbek'ten flaş açıklama: 'Galatasaray bir koalisyona karşı savaşıyor'
Günlük burç yorumları: 29 Şubat 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Şubat 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu
Survivor'un favori ismi diskalifiye oldu: 'Kararın böyle olacağını biliyordum...'

Survivor'un favori ismi diskalifiye oldu: 'Kararın böyle olacağını biliyordum...'
Erdem Gül hakkında 5 yıl hapis cezası

Erdem Gül hakkında 5 yıl hapis cezası