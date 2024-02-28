Metrohan'da rönesans müziği

ZEYNEP ÖYKÜ KİMDİR?

Müzik eğitimine 10 yaşında piyano ile başlayan Öykü, resim eğitimi aldığı Cambridge'de 13 yaşında arp ile tanıştı. Öykü, Türkiye'de Ceren Necipoğlu ve Şirin Pancaroğlu ile arp eğitimine başladı, dünyanın dört bir yanında en büyük arp ustalarını gezerek eğitimine devam etti.

Profesyonel müzik hayatına atıldıktan sonra, ABD'li "Wolves in The Throne Room", Finlandiyalı "Imperia" başta olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı metal gruplarının albümlerinde ve "Taksim Taksim" isimli Osmanlı saray müziği ve dansları projesinde yer aldı. Sanatçı, "Erken dönem müziği" üzerine uzmanlaşarak, klasik arp dünyasında bu türün önemli isimlerinden Isabelle Perrin, Marie Pierre Langlamet, Sylvain Blassel, Erika Waardenburg, Ernestine Stoop ve Saskia Kingma'nın yanı sıra caz arpisti Rosetty de Ruiter ile çalıştı. Sanatçının 2020'de piyasaya sürdüğü "1685" adlı solo albümünde ağırlıklı olarak 1685 yılında doğmuş Bach, Handel ve Scarlatti'nin eserleri yer alıyor.