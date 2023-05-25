Metropolis Tiyatro Festivali'ne sayılı günler

Yayınlanma: 25.05.2023 - 13:52

Güncelleme: 25.05.2023 - 13:52

Geçen yıl ‘Yılın Tiyatro Festivali’ ödülü almaya hak kazanan Torbalı Belediyesi 3. Metropolis Tiyatro Festivali’nin programı belli oldu. Dört gün sürecek olan festivale Türk Tiyatrosu’nun önemli isimleri kente gelecek. 1-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde tiyatro ekiplerinin kostümlerle renklendireceği, usta sanatçıların da katılacağı kortejle başlayacak.

Kortejden sonra Metropolis Antik Kenti’nin Amfi Tiyatrosu’nda Geleneksel danslarla evrensel bir aşk hikayesini anlatan ‘Nermin’ isimli oyun sahnelenecek. Festivale Zihni Göktay, Turgay Tanülkü, Ayşenil Şamlıoğlu, Ayhan Taş ve Yaşar Gündem gibi usta isimler söyleşiler düzenleyecek.

Dans Tiyatrosu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şehir Tiyatrosu, Balıkesir Sanat Merkezi, Tarsus Belediyesi Tiyatrosu, Polatlı Belediyesi Tiyatrosu gibi Türkiye’nin en iyi ekiplerince hazırlanan oyunların sergileneceği festivalde bu yıl ünlü isimler de sahne alacak. Festivalin 3. gününde Türk Tiyatrosunun en önemli isimlerinden Altan Erkekli’nin, yine ünlü sanatçı Veysel Diker’le sahne aldığı ‘Şifa Niyetine’ isimli müzikli tiyatro oyunu sahnelenecek. Ayrıca çeşitli bölgelerde çocuk tiyatroları sahnelenecek.

BAŞKAN TEKİN’DEN FESTİVALE DAVET

Festivale tüm İzmir’i davet eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, “Torbalı artık sanatla anılıyor. Metropolis Tiyatro Festivali markalaşmış bir etkinlik. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz festivalle ödül alma gururu yaşadık. 1 Haziran’da başlayacak olan 3. Metropolis Tiyatro Festivalimizde önceki yıllarda da olduğu gibi birbirinden değerli ekiplerimiz ve usta oyuncularımız sahne alacak. Kişisel performansların da olacağı festivalimize tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Program şu şekilde:

1 Haziran Perşembe (1.GÜN)

18.00: Festival Kortej Yürüyüşü (Sadık İleri Bulvarı)

19.00: Açılış Etkinlikleri (Engelsiz Yaşam Parkı)

21.00: ‘Nermin’ – Dans Tiyatrosu (Metropolis Antik Kenti)

2 Haziran Cuma (2.Gün)

14.00: ‘Bizim Gezegen’ (Çocuk Tiyatrosu) – Balıkesir Sanat Merkezi (Pancar Mahallesi)

18.00: Sanata Adanmış Yıllar (Söyleşi) – (Turgay Tanülkü, Zihni Göktay, Ayşenil Şamlıoğlu)

21.00: Çehov Vodvil (Tiyatro) – Tarsus Şehir Tiyatrosu (İsmail Uygur Kültür Merkezi)

3 Haziran Cumartesi (3.Gün)

14.00: ‘Mimdo’ (Pantomim Çocuk Tiyatrosu) – İlker Kılıçer (Koruluk)

18.00: Nazım okumaları (Şiir) – Yaşar Gündem (Kent Arşivi)

21.00: Şifa Niyetine (Tiyatro) – Altan Erkekli-Nedim Diker (İsmail Uygur Kültür Merkezi)

4 Haziran Pazar (4.Gün)

14.00: By Mıstık Show (Çocuk Etkinliği) – Polatlı Belediye Tiyatrosu (İsmail Uygur Kültür Merkezi)

18.00: Tiyatro ve Mizah (Söyleşi) – Ayhan Taş – Hipodrom Kafe

21.00: Gözlerimi kaparım Vazifemi Yaparım (Tiyatro) Tekirdağ Büyükşehir Bld. Şehir Tiyatrosu (Metropolis Antik Kenti)