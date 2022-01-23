Mevzu vatan ise gerisi teferruattır

23 Ocak 2022 Pazar, 02:00

P.A.S Tiyatro tarafından sahneye konan, “Kurtuluş Ben” serisinin birbirine bağlı üç sacayağının ilki “Karafatma” (Sevtap Çapan), geçen haftalarda Şişli Tiyatrosu’ndaki gösteriminin ardından İzmir turnesine çıktı. İkinci ayağı “Hasan Tahsin” (Murat Batıkan Avcı) ise aynı tarihte İzmir’deki galasının ardından İstanbul’da sahnelendi. Her iki yerde de ayakta alkışlanarak büyük ilgi gören tiyatro oyunlarının üçüncü bölümü “Kâzım Karabekir” ilerleyen günlerde sahnelenecek.

TEK PERDELİK

Tiyatro P.A.S’nin sanat yönetmeni ve Kara Fatma’yı son derece güçlü bir performans ile sahneye koyan yazar, dizi ve tiyatro oyuncusu Sevtap Çapan’ın aynı zamanda eşi olan Murat Batıkan Avcı’nın son derece net bir Türkçe ve naif bir dille canlandırdığı Hasan Tahsin, Osman Nevres kimliği ile Fransa Sorbonne Üniversitesi’nde başlayan yolculuğu; İtalya’nın gerçek yüzü üzerinden İngiltere ve Bükreş’e tarihsel geçişleri, hiç yormadan ve yaşanmış gerçek bir kimliğin tozunu yeniden sahneye konarak canlandırılıyor. Tek perdelik oyunda dış seslerde Gülgün Feyman, Yaşar Karakulak ve Sevtap Çapan sesleri ile var olan “Ben, Hasan Tahsin”de aralara serpiştirilmiş, Beethoven’ın 9. Senfonisi “Kardeş olun ey insanlar”dan, İzmir’e geçiş yaparak; Muzaffer Sarısözen tarafından derlenen “İzmir’in Kavakları” müziği ile gerçek Efe’lere ve düşman Yunan üzerine tek başına giderek canını sakınmayan gazeteci Hasan Tahsin’in varlığı, dünkü ecdadımızın, bugünden hatırlanabilmesi için güzel bir eser sunuyor.

“Ben Hasan Tahsin”, oyununun yazarı Cüneyt İngiz, yönetmen Caner Bilginer ve müzikleri Emrah Can Yaylı’ya ait.