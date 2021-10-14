Midye dolma üzerinden bir emek ve bir arada yaşam belgeseli

14 Ekim 2021 Perşembe, 22:52

Barış İnce’nin yazıp yönettiği Kabuğu Kırmak belgeseli 7 Kasım’da gösterime giriyor. 25 dakikalık belgseli içe kapalı toplumsal kesimlerin midye dolma üzerinden İzmir’de aÇılma ve tutunma hikayesini anlatıyor.

50 yıl önnce Mardinli goçmen ailelerle Giritli mübadillerin İzmir’in Kadifekale semtinde midye dolma üzerinden kurduğu dostluk, binlerce aileyi kente bağlarken mutfak kultürüne de katkı sunuyor.

Barış İnce’nin doğuup büyüdüğü İzmir’e farklı bir bakış sunduğu kısa belgesel filmi, meşhur İzmir midye dolmasının tarihçesini ve özelliklerini anlatırken, yoğun emekle üretilen bir yiyeceğin kentli kimliğinin oluşumuna katkısını da gözler önüne seriyor.

Görüntü yönetmenliğini ödüllü yönetmen Metin Kaya’nın yaptığı 2021 yapımı belgesel filmin müziklerinde Erdal Güney imzası bulunuyor.