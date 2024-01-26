Milli Kütüphane 112 yılını kutluyor

Yayınlanma: 26.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 26.01.2024 - 03:00

İzmirli tarafından 1912 yılında kurulan, ardından 1933’te günümüzdeki yerine taşınan ve 1939’da Bakanlar Kurulu kararıyla “milli” unvanını alarak Türkiye’nin ilk ‘milli’ adını taşıyan kütüphane olma özelliğine sahip olan İzmir Milli Kütüphanesi, 112 yıldır İzmirlilere kaynak oluyor. 1 milyon 700 bin kitabı bünyesinde barındıran, Arapça, Farsça ve Türkçe olarak yaklaşık 4 bin el yazması kitap içeren kütüphane, tarihe meraklı kişiler ve araştırmacılar için kaynak oluştururken, öğrenciler için de bilgi dolu bir çalışma noktası oluyor.

10 BİN KİTAPLA BAŞLADI

Bağışla başladı Kütüphanenin kuruluş sürecine ilişkin bilgileri aktaran İzmir Milli Kütüphane Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Puğ, “İlk defa devlet eliyle yapılan kütüphane İstanbul’daki Beyazıt Kütüphanesi’dir. Bu yönde açığı gören İttihat ve Terakki, olağan genel kurul toplantısında aydınlanma hareketini başlatabilmek için her ilde bir kütüphaneyi “milli” kuralım diye bir karar alıyorlar. O dönemde İttihat ve Terakki üyesi olan bir grup İzmirli aydın isimler bir araya gelerek İzmir Milli Kütüphanesi’ni kuruyor. Giritli Ali Refet Efendi adında bir İzmirli de 10 bin kitaptan oluşan bir kütüphane kurmuş, fakat şahsi gayretiyle yürütememiş ve o 10 bin kitabı bize bağışlayarak kütüphanenin ilk kaynağını oluşturmuş” dedi.

İzmir Milli Kütüphane Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Puğ



PUĞ: YENİ BİR KÜTÜPHANE KAZANDIRMAMIZ LAZIM

Mustafa Kemal Atatürk’ün kütüphaneyi üç kere ziyaret ettiğini söyleyen Puğ, “İki ziyaretini inşaat aşamasında, üçüncü ziyaretini de inşaat tamamlandıktan sonra yapmış. Türkiye’deki altı kütüphaneye basılan her kitaptan birer nüsha Kültür Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak gönderilir” ifadelerine yer verdi. İzmir’e yeni bir kütüphane kazandırılması gerektiğini söyleyen Ulvi Puğ sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün yaklaşık 1 milyon 700 bin kitabımız var. İzmir’in başvurabileceği tek kaynak İzmir Milli Kütüphanesi. Yeni bir kütüphane kazandırmamız lazım. Hem kitaplarımızı açamıyoruz hem de okuyucu sayısında yeterli olamıyoruz. Yılda yaklaşık 25 bin okuyucu kütüphanemize geliyor. Pandemi döneminde bu sayı biraz azaldı ama kütüphanemiz hiç kapanmadı.”

DİJİTALE DE AKTARILACAK

Cumhuriyetin kuruluşundan bu zamana bütün gazete koleksiyonlarının ve kent planlarının ellerinde mevcut olduğunu vurgulayan Puğ, “150-200 yıllık şehir planlarımızı Kâtip Çelebi Üniversitesi ile bir ortak çalışmayla dijitalleştirdik ve bir kitaba bastırdık. Ayrıca bütün el yazmalarımızın hem bakım onarımlarını hem dijitallere aktarılmasını sağlayacağız” diye konuştu. Orjinal kütüphane Kütüphanenin İzmir’in yapı taşı olduğunu dile getiren Ulvi Puğ, “Binamız, birinci Cumhuriyet mimarisi veya neoklasik mimari dediğimiz mimari tarzının en güzel örneklerinden, Mimar Tahsin Sermet yapmış. Binayı devşirerek yapmamışlar. Orjinal kütüphane olarak tasarlanmış. Burası İzmir’in yüzük taşı. Paha biçilemez eserlerimiz var. Kitap meraklıları ve koleksiyoncular bunları da görmeye geliyor” açıklamalarına yer verdi.