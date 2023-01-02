Milli Saraylar 2022'de ziyaretçi rekoru kırdı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 17:20

Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınından sonra turizmde yaşanan hareketliliğin, gişe verilerine de yansıdığı kaydedildi. 2021 ve 2022'nin ziyaretçi verileri arasında dikkat çeken bir fark kaydedildiği belirtilen açıklamada, turist sayısının geçen yıla göre, yüzde 98 artışla, 6 milyon 649 bin 163’e ulaştığı bildirildi. Açıklamada, 2021'de bu rakamın, 2 milyon 957 bin 187 olarak kayıtlara geçtiği vurgulandı.

Açıklamada; Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı başta olmak üzere Aynalıkavak, Maslak, Ihlamur, Beykoz, Mecidiye ve Küçüksu gibi tarihi kasırları bünyesinde barındıran Milli Saraylar'ın, rekor ziyaretçi sayısına ulaştığı açıklandı. Açıklamaya göre, 2022'de; 3 milyon 300 bin 773 kişiyle Topkapı, 1 milyon 434 bin ziyaretçiyle Dolmabahçe Sarayı, rekor turist sayısına öncülük etti. Anadolu yakasının en çok ziyaret edilen sarayı Beylerbeyi ise, turist sayısını, 132 bin 199'dan, 392 bin 804'e çıkardı.

YÜZDE 58 ARTIŞ

Açıklamaya göre; Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı saray, köşk ve kasırlar, 2022'de ağırladığı ziyaretçi sayısıyla, pandemi öncesi oranını da geçti. 2019 ve 2022 verileri arasında yüzde 58 artış gözlendi. Pandemi etkisinin turizmde yeni yeni kendisini hissettirmeye başladığı 2019'da, ziyaretçi sayısı 4 milyon 183 bin olarak kayıtlara geçti.

Ziyaretçi verilerinde İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM) de dikkat çekti. Açıklamada, 8 Nisan 2022'de ziyaretçiyle buluşan İMM'nin bugüne kadar 777 bin 736 kişiyi ağırladığı, Nisan 2021'de açılışı yapılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin de ziyaretçi sayısını artırdığı belirtildi. Açıklamada, müzenin, 2022'de 185 bin 425 kişinin uğrak noktası olduğu kaydedildi.