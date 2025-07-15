Milyon dolarlık nadir eserler açık arttırmada

Dünyanın en eski ve en büyük güzel sanatlar müzayede kurumlarından olan Sotheby’s tarafından bu yıl yeniden düzenlenen Geek Week 2025, 8 Temmuz'da New York’ta katılımcılarına kapılarını açtı. Etkinlikte doğal tarih, bilim ve teknoloji ile uzay keşiflerine dair toplam 122 nadir obje sergileniyor. Etkinliğin doruk noktası olan canlı açık artırmalar ise yarın düzenlenecek.

MARS'TAN DÜNYA'YA DÜŞEN EN BÜYÜK METEORİT, 150 MİLYON YILLIK DİNAZOR

Geek Week’in yaptığı açık artırmanın en önemli objesi NWA 16788 isimli Mars meteoriti. Mars’tan koparak 225 milyon kilometre yol kat ettikten sonra Dünya’ya düşen bu kaya, 2023’te Nijer’de bir meteorit avcısı tarafından bulundu. Yaklaşık 24 kiloluk meteroit, bilinen en büyük Mars parçalarından biri ve gezegendeki toplam Mars materyalinin yüzde 7’sini oluşturuyor. Tahmini satış fiyatının 2–4 milyon dolar aralığında olduğu belirtiliyor.

SATIŞ DEĞERİ 4 İLA 6 MİLYON DOLAR

Açık artırmada öne çıkan bir diğer eser ise 1996 yılında Wyoming’de keşfedilen ve Geç Jura Dönemi’ne ait olduğu belirlenen genç Ceratosaurus iskeleti oldu. Yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşamış bu dinozorun iskeleti 140’tan fazla fosil kemiğin birleştirilmesiyle titizlikle yeniden oluşturuldu. Sotheby’s nadir bulunan bu iskeletin tahmini satış değerini 4 ila 6 milyon dolar olarak açıkladı.

Müzayedenin “Bilim ve Teknoloji Tarihi” kategorisinde 1976 yılına ait çalışır durumdaki Apple-1 bilgisayarının 600 bin dolara kadar alıcı bulması beklenirken, “Uzay Keşfi” bölümünde ise Buzz Aldrin’in Apollo 11 görevinden kalan kişisel eşyaları yer alacak. "Popüler Uzay Keşfi" satışına, Apollo 11 Ay Modülü Pilotu Buzz Aldrin'in kişisel koleksiyonundan seçkin bir uçuş objeleri seçkisi, ay ve gezegen fotoğrafları, ilk modeller ve çok daha fazlası dahil olmak üzere, uçuşla elde edilmiş çeşitli eserler yer alacak.

Bu koleksiyona, 20.-21. yüzyıllardan önemli bilimsel ve teknolojik eserler, el yazmaları, orijinal sanat eserleri içeren bir seçki de ekleniyor.