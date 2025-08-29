Mimar Sinan’da sinema tarihi tehlikede: Paha biçilemez arşiv nerede?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-TV Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yıkımına başlandı. “Rektörlük tarafından ‘hurda karşılığı yıkım ihalesi” yapıldı ve yargılama süreci kesinleşmeden ihaleyi alan firma binada yıkım faaliyetlerine başladı” diyen öğrenci ve mezunlar, yıkımın durdurulması için imza kampanyası başlattı. Bina, hem Türkiye’nin ilk ve tek film arşivi binası hem de bir eğitim mekânı.

Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan ve adını açıklamak istemeyen üniversitenin mezunu ve hocası, “Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Merkezi binasının taşıdığı değerler, sinema tarihimizdeki önemi, ülkemizde inşa edilmiş ilk ve tek arşiv binası olması, ilk sinema eğitiminin başlatıldığı yer olması, sadece bir arşiv ve sinema okulunun ötesinde kent belleğine ve sinemamıza değer katan pek çok işlevi yerine getirmiş ve hâlâ getirecek potansiyelde olması nedeniyle hunharca yıkılmak yerine güçlendirilmesi ve muhafaza edilmesi gerektiğine inanıyorum” diyor ve ekliyor: “Bunun için sorumlu idarenin yasal işlemleri doğru şekilde yerine getirmesinin, tarihin ve geçmişin izini yok etmek yerine onu korumasının görevi olduğunu hatırlatıyorum. Sinema ve televizyon bölümü öğrencilerinin ve mezunlarının haklı karşı duruşunu sonuna kadar destekliyor, özellikle yüksek puanlarla bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilerin uygulamalı eğitim haklarını, sinemayı her nefeslerinde hissedecekleri bir yapı olan Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Merkezi’nde kullanmaları gerekiyor.”

NİTRAT TABANLI DA VAR

Yıkımına başlanan binanın içinde bulunan arşivin “Bomonti’de bulunan fen edebiyat fakültesi binasının altındaki bodrum katlara taşındığı biliniyor” diyen mezunlar, “Ancak o arşivde sadece Türk sinemasına ait negatifler yoktu. Nitrat tabanlı dediğimiz Osmanlı, Kurtuluş Savaşı, Atatürk ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ait filmleri Kültür Bakanlığı’na verdiklerini iddia ediyorlar. Bu filmlerin bir kısmı bakanlığa gitmiş olabilir ama bir kısmı nerede bilinmiyor. Arşiv konusu çok uzun bir konu. Türk sinemasına ait filmler içinde de nitrat tabanlı olanlar var. Onları nerede tutuyorlar bilemiyoruz. Ayrıca nereye gittikleri kadar kim bu filmlere bakıyor, bu önemli. Film arşivciliği özel bir alan. Yetişmiş insan gerekiyor. Kimin elinde bu filmler?” diye soruyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi, Prof. Sami Şekeroğlu’nun Türkiye’de ilk sinema eğitimini başlattığı bina. Şekercioğlu’nun yarım asrı aşkın süredir emek verdiği eğitim, arşiv ve dijital restorasyon çalışmalarının evi olan bu merkez, yalnızca bir bina değil, Türk sinema tarihinin kalbi, Metin Erksan, Lütfi Ö. Akad, İlhan Arakon, Memduh Ün gibi değerli ustaların izleriyle birlikte mirasını da taşıyan bir kültür hazinesi.