‘Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: Cevat Erder’

06 Mayıs 2022 Cuma, 00:01

“1961 Anayasamızın 63.maddesinde “‘Kültürel, doğal ve tarihi varlıkları korumak hükümete aittir’ diyor. Onun görevidir, deniyor. Sınıfa girer sorarım öğrencilere: ‘Koruduğumuz şeyin ne olduğunu biliyor musunuz?’ ‘Emanet’ derler, ‘miras’ derler. Bu ne emanet, ne mirastır. Bu, başka bir şeydir.

Emaneti niye reddediyorum? Latince konuşanlar, patrimoine diyor. Biz ne Latiniz, ne Çinliyiz, ne de İngiliz. Biz Türkçe konuşuyoruz. Kelimelerimizin de Türkçe olması lazım. Korumaya çalıştığımız şeyi Türkçe bir kelimeyle ifade etmemiz lazım.

Varlık kelimesi çok iyi uyuyor. Koruduğumuz şeyler birer varlıktır. Doğal, tarihi, kültürel varlıktır. Varlık nedir? Yaşayan bir şeydir. Çünkü onlar da doğarlar, yaşarlar, ölürler. İyi bakarsan ölmez, benim gibi, meselâ 90 yaşına kadar yaşayabilirler.” Cevat Erder

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nce Mimarlar Odası Tarihinden Portreler Dizisi’nden yayımlanan çalışma, uluslararası ölçekte koruma ve koruma eğitimi alanında öncül isimlerden Cevat Erder’in düşüncelerini, akademik başarılarını, alanındaki büyük katkılarını okuyucularla buluşturuyor.

Cevat Erder - Mimarlar Odası Tarihinden Portreler / Yay. Haz. B. Selcen Coşkun / TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi / 176 s.